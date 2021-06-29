Директора ФБК Ивана Жданова объявили в международный розыск

Жданов был объявлен в международный розыск по делу о злостном неисполнении решения суда. Директора ФБК обвиняют в том, что он отказался удалить из интернета фильм "Он вам не Димон".

Известно, что 11 июня Жданова объявили в федеральный розыск, а 28 июня следствие обратилось в суд о его заочном аресте. Однако с каким конкретным делом были связаны эти действия, не уточнялось.

На данный момент Иван Жданов находится в Литве.

По словам адвоката, против Жданова было возбуждено четыре или пять уголовных дел. В частности, директор ФБК проходит по делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.