Вт, 29.06.2021
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Янис Кловиньш, председатель ученого совета Латвийского центра биомедицинских исследований
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Директора ФБК Ивана Жданова объявили в международный розыск

Иван Жданов ФОТО: REUTERS/Johanna Geron

В России директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова объявили в международный розыск. Нагатинский суд Москвы заочно арестовал Жданова по делу о неисполнении решения суда. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

Жданов был объявлен в международный розыск по делу о злостном неисполнении решения суда. Директора ФБК обвиняют в том, что он отказался удалить из интернета фильм "Он вам не Димон".

Известно, что 11 июня Жданова объявили в федеральный розыск, а 28 июня следствие обратилось в суд о его заочном аресте. Однако с каким конкретным делом были связаны эти действия, не уточнялось.

На данный момент Иван Жданов находится в Литве.

По словам адвоката, против Жданова было возбуждено четыре или пять уголовных дел. В частности, директор ФБК проходит по делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

В начале июня суд признал ФБК и другие структуры Навального "экстремистскими организациями".

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