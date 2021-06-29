"Мне от этого больно": инфектолог Думпис рассказал об угрозах

В интервью Krustpunktā он рассказывает, что получал угрозы, добавив, что его коллеги в других частях света также сталкиваются с такими проблемами.
"Да, угрозы постоянно, можно сказать. Существуют разные типы угроз. Если вы прочитаете комментарии, вы можете сказать, что они опасны для жизни. Мне, безусловно, от этого больно. Мне это не нравится и сложно в это поверить", - говорит Думпис.
Комментируя возражения некоторых политиков против вакцинации, Думпис сказал, что ему стыдно за это.
"Это просто ужасно, что это еще и публичный человек. (..) Меня удивляет свобода слова политиков в этом году как о науке, так и о вирусе", - сказал инфектолог.
Видео: Интервью Уга Думписа