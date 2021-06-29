"Мне от этого больно": инфектолог Думпис рассказал об угрозах

"Да, угрозы постоянно, можно сказать. Существуют разные типы угроз. Если вы прочитаете комментарии, вы можете сказать, что они опасны для жизни. Мне, безусловно, от этого больно. Мне это не нравится и сложно в это поверить", - говорит Думпис.