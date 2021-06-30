Ср, 30.06.2021
И у меня за это штраф, за товар, который я купила себе?! И PTAC продолжает давать интервью, в которых насмехаются и смеются над нами. Очень неприятно, что люди в государственном учреждении думают, что они могут все делать, только полагаясь на то, что им кажется. Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер
Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер

Сотрудникам СГД выплачены премии на общую сумму 585 480 евро

Здание СГД ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Во вторник, 29 июня, правительство выделило дополнительно 585 480 евро из резервного фонда сотрудникам Службы государственных доходов (СГД) для выплаты пособий за март, апрель и май за работу в ситуациях повышенного риска и стресса, связанных со здоровьем населения из-за вспышки и последствий Covid-19.

В аннотации к приказу Минфин указывает, что все еще действуют строгие ограничения по эпидемиологической безопасности, включая ограничения на международные перевозки, ограничения на собрание и другие.

Сотрудники налоговой и таможенной полиции СГД отслеживают и контролируют соответствие требованиям, предъявляемым к лицам, въезжающим в страну, в отношении наличия и предъявления отрицательного результата теста на Covid-19 в пунктах пересечения границы, а также в сотрудничестве с Государственной погранслужбой и Госполицией контролирует отправку заполненных подтверждающих анкет на веб-сайте Covidpass.lv.

Министерство отмечает, что должностные лица Таможенного управления СГД, выполняющие свои обязанности в пунктах пересечения границы на внешних границах Европейского Союза, находятся в тесном контакте с пересекающими границу, их багажом, документами и пр.

29 апреля 2021 года Сейм принял поправки к "Закону о контролировании за распространением инфекции Covid-19, согласно которым сотрудникам Департамента налоговой и таможенной полиции и Таможенного управления СГД со специальными служебными званиями будут определяться премии за работу в условиях повышенного риска в размере 75% от почасовой оплаты труда.

В марте, апреле и мае 2021 года сотрудники СГД отработали 112 249 рабочих часов в прямом и очевидном контакте с инфицированными или потенциально инфицированными Covid-19 людьми, что в общей сложности стоило 585 480 евро (оплата почасовой работы и обязательные взносы государственного социального страхования работодателя).

Распоряжение Кабинета Министров вступило в силу в момент его подписания.

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