Сотрудникам СГД выплачены премии на общую сумму 585 480 евро

В аннотации к приказу Минфин указывает, что все еще действуют строгие ограничения по эпидемиологической безопасности, включая ограничения на международные перевозки, ограничения на собрание и другие.

Сотрудники налоговой и таможенной полиции СГД отслеживают и контролируют соответствие требованиям, предъявляемым к лицам, въезжающим в страну, в отношении наличия и предъявления отрицательного результата теста на Covid-19 в пунктах пересечения границы, а также в сотрудничестве с Государственной погранслужбой и Госполицией контролирует отправку заполненных подтверждающих анкет на веб-сайте Covidpass.lv.

Министерство отмечает, что должностные лица Таможенного управления СГД, выполняющие свои обязанности в пунктах пересечения границы на внешних границах Европейского Союза, находятся в тесном контакте с пересекающими границу, их багажом, документами и пр.

29 апреля 2021 года Сейм принял поправки к "Закону о контролировании за распространением инфекции Covid-19, согласно которым сотрудникам Департамента налоговой и таможенной полиции и Таможенного управления СГД со специальными служебными званиями будут определяться премии за работу в условиях повышенного риска в размере 75% от почасовой оплаты труда.

В марте, апреле и мае 2021 года сотрудники СГД отработали 112 249 рабочих часов в прямом и очевидном контакте с инфицированными или потенциально инфицированными Covid-19 людьми, что в общей сложности стоило 585 480 евро (оплата почасовой работы и обязательные взносы государственного социального страхования работодателя).