Россия, вероятно, готовила посадку самолета для поимки "экстремиста"

Об этом сообщил сам Жданов в эфире телеканала "Дождь".

Жданов узнал, что Россия собирает информацию о его рейсах из уголовного дела, на основании которого он был объявлен в международный розыск во вторник, 29 июня.

Жданов сообщил, что в настоящее время находится на территории Европейского Союза, и что есть ряд стран, в которых ему небезопасно оставаться, одна из которых - Турция, а также некоторые азиатские и, возможно, африканские страны.

Жданов был объявлен в международный розыск по делу о невыполнении судебного решения. Его обвиняют в том, что он отказался удалить из Интернета фильм ФБК "Он вам не Димон", в котором рассказывается о коррупционных действиях экс-премьера и экс-президента России Дмитрия Медведева.

11 июня Жданов был объявлен в федеральный розыск, 28 июня он был заочно арестован.

В настоящее время Жданов находится в Литве.

В начале июня Мосгорсуд признал политические организации Навального экстремистскими и запретил их деятельность.

Суд удовлетворил требование прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями и запрете деятельности ФБК, Фонда защиты гражданских прав и общественного движения "Штабы Навального".