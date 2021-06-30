На Тайване умер семилетний мальчик: на занятии дзюдо его бросили на землю 27 раз

Инцидент произошёл в апреле. У мальчика было констатировано кровоизлияние в мозг после занятия дзюдо.

Позднее мальчик впал в кому и был подключён к аппарату жизнеобеспечения.

Его родители спустя 70 дней решили прекратить поддержание жизни, так как медики указали, что уровень его кровяного давления и сердечной деятельности понизился.

Тренеру мальчика, которому около 60 лет, выдвинуты обвинения в физическом нападении, в результате чего были получены значительные травмы, а также в использовании несовершеннолетнего лица в совершении преступления, пишет местный портал Taipei Times.

Однако тренер в начале этого месяца был освобождён под залог в размере 3583 долларов.

Семилетний мальчик 21 апреля посещал занятия дзюдо под присмотром отчима, который снимал тренировку на видео, чтобы показать матери, что дзюдо ребёнку не подходит.

На видео видно, что во время тренировки мальчика несколько раз бросает на землю более старший ребенок. На видео видно, что он кричит, но тренер приказывает ему встать и говорит старшему мальчику продолжать бросать его, после чего сам поднял его и бросил на землю.

Возникают вопросы, почему отчим не остановил тренера, однако тайваньские эксперты указывают, что существует давно устоявшееся представление об уважении к учителям - иногда это означает принять его авторитет вне зависимости от обстоятельств.

Мать ребёнка рассказала журналистам, что отчим чувствует себя ужасно в связи с произошедшим.

Позднее было обнаружено, что у тренера нет лицензии.