После трагического несчастного случая в Париже могут запретить электросамокаты

В субботу, 26 июня, полиция Парижа предъявила обвинение в убийстве медсестре, которая в этом месяце сбила 32-летнюю итальянку, живущую в Париже, когда ехала на электросамокате. Медсестра и еще один человек, который был ее пассажиром, скрылись с места происшествия и были пойманы только десять дней спустя. Женщина скончалась от полученных травм.

Смерть женщины возродила дискуссию об использовании электросамокатов в Париже.

С 2019 года не менее трех человек погибли в авариях с участием этих транспортных средств в Париже.

Во французской столице можно арендовать около 15 тысяч электросамокатов с максимальной скоростью 20 километров в час. В Париже только один человек может ездить на одном электросамокате и он должен ездить по велосипедным дорожкам. Однако эти правила часто нарушаются.

"Либо ситуация значительно улучшится и самокаты найдут свое место в общественном пространстве, не вызывая проблем, особенно для пешеходов, либо мы рассматриваем возможность полностью избавиться от них", - сказал заместитель мэра Парижа.

"Так поступили и в других городах", - добавил он, приведя в качестве примеров Нью-Йорк, Барселону и один из пригородов Парижа.

Он рассказал, что пригласил на встречу представителей трех операторов электросамокатов - Lime, Dott и Tier, сообщив им о многочисленных жалобах, полученных от граждан по поводу самокатов, оставленных на улицах и тротуарах, и о чувстве незащищенности, которое они создают.

По словам заместителя мэра, контракты операторов с Парижем действительны до октября 2022 года и могут быть не продлены.