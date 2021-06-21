Небесный диск из Небры считается древнейшим изображением ночного неба, созданным руками человека. Он был создан в поздний бронзовый век, примерно 3600 лет назад, и его по-прежнему можно использовать для измерения угла наклона солнца в день солнцестояния.

Что такое небесный диск из Небры?

Многие ученые считают, что диск из Небры - древнейший из известных артефактов, реалистично отображающий космос. Возможно, это древний астрономический инструмент, используемый, чтобы определить лучшее время для посадки и сбора урожая. Известно, что в Европе хватает древних монументов, используемых, чтобы установить и отпраздновать летнее и зимнее солнцестояние. Самые известные из них - Стоунхендж в Англии и Ньюгрейндж в Ирландии.

Люди бронзового века были земледельцами, поэтому методы для того, чтобы выяснить лучшее время для посева и сбора урожая, были жизненно необходимы. Одним из способов, как это сделать, было измерить позицию солнца на рассвете и закате. Ученые считают, что небесный диск из Небры был инструментом, с помощью которого именно это и можно было сделать.

Загоревшийся этой идеей ученый Вольфхард Шлоссер вычислил, что угол между обеими золотыми арками на каждой стороне диска составляет 82 градуса. Удивительно, но оказалось, что на горе Мителберг, на склоне которой был найден диск, солнце в день солнцестояния находится под углом в 82 градуса по отношению к горизонту.

В конце концов Шлоссер пришел к выводу, что небесный диск из Небры действительно использовался, чтобы выяснить, когда солнцестояние. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что в бронзовом веке люди могли создавать куда более сложные астрономические инструменты, чем считалось ранее.