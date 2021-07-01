Авария на объездной дороге у Рижской ГЭС; образовалась пробка в несколько километров

Авария на объездной дороге у Рижской ГЭС; образовалась пробка в несколько километровДополнено
Вечером 1 июля на Рижской объездной дороге возле Рижской ГЭС образовалась пробка в несколько километров, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).
Вечером 1 июля на Рижской объездной дороге возле Рижской ГЭС образовалась пробка в несколько километров, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).
Пробка возникла в результате дорожно-транспортного происшествия.
По данным Госполиции, на месте происшествия автомобильный прицеп перевернулся и заблокировал проезжую часть.
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.
Сотрудники Госполиции выехали на место происшествия, чтобы быстрее освободить проезжую часть и возобновить движение.
Однако и полиция, и LVC призывают водителей объезжать место аварии.
Uz Rīgas apvedceļa Salaspils-Babīte (A5) pie Rīgas HES ceļu satiksmes negadījuma dēļ izveidojies vairākus kilometrus garš sastrēgums. Aicinām apbraukt negadīuma vietu! pic.twitter.com/QAnykeNW8m— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 1, 2021