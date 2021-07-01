Авария на объездной дороге у Рижской ГЭС; образовалась пробка в несколько километров

Пробка возникла в результате дорожно-транспортного происшествия.

По данным Госполиции, на месте происшествия автомобильный прицеп перевернулся и заблокировал проезжую часть.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

Сотрудники Госполиции выехали на место происшествия, чтобы быстрее освободить проезжую часть и возобновить движение.

Однако и полиция, и LVC призывают водителей объезжать место аварии.