Вступают в силу новые правила OCTA - они более дружественны к автовладельцам

Кроме того,

владельцы транспортного средства смогут приобрести полис ОСТА на более короткий срок - на один месяц.

"Основываясь на статистике, страховщики пришли к выводу, что в новом законе норма об уменьшении срока действия ОСТА, возможно, увеличит количество незастрахованных транспортных средств на дорогах. Это, в свою очередь, приведет к росту количества выплат из Гарантийного фонда, покрывающих убытки, причиненные в вызванных незастрахованными транспортными средствами ДТП", - поясняет Янис Абашин, председатель LTAB.

С июля стандартный договор ОСТА можно будет заключить на один месяц. "До этого момента закон указывал, что полис ОСТА можно приобрести на три, шесть, девять или 12 месяцев, предусматривая некоторые исключения. Обобщенная статистика LTAB и опыт демонстрирует - чем короче срок действия полиса ОСТА, тем больше вероятность, что владелец транспортного средства не приобретет своевременно новый полис. Поэтому в скором мы сможем сделать выводы, насколько увеличится количество транспортных средств, участвующих в дорожном движении без действующего полиса ОСТА", - рассказывает Я. Абашин, добавляя, что отрасль ожидает от ответственных государственных институций адекватный контроль над соблюдением закона, чтобы не допустить ситуацию, которая приведет к приросту количества незастрахованных транспортных средств.

Я. Абашин также указывает, что норма закона об уменьшении срока действия ОСТА противоречит сделанным в Суде Европейского союза выводам о необходимости обеспечения непрерывно действующего полиса ОСТА.

"Существует очень высокая вероятность, что через год или два закон снова нужно будет менять, чтобы он соответствовал законодательству ЕС",

- поясняет председатель правления LTAB.

Также с сегодняшнего дня на 40% снижен объем страховых премий для владельцев транспортных средств, являющихся родителями, опекунами или приемной семьей, в которой растет несовершеннолетний ребенок с инвалидностью. Уменьшение величины страховой премии применяется к владельцу одного транспортного средства или – в случае, если транспортное средство в лизинге – к держателю транспортного средства, указанному удостоверении о регистрации транспортного средства, полная масса которого не превышает 3,5 тонны.

"До этого момента скидку на полис могли получить инвалиды I и II группы, а также инвалиды III группы, испытывающие сложности с перемещением. Цель новой редакции закона -

поддержать не только совершеннолетних персон с инвалидностью, но и родителей, опекунов или приемные семьи, в которых растут несовершеннолетние дети с инвалидностью",

- поясняет Я. Абашин, добавляя, что в Латвии в общей сложности может быть почти 8000 семей и приемных семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Я. Абашин указывает, что уменьшение указанной страховой премии в порядке, указанном в законе, будет финансироваться из Гарантийного фонда ОСТА, который формируется главным образом из отчислений от проданных страховых полисов. "Уже сейчас закон определяет, что из Гарантийного фонда финансируются скидки крестьянам и персонам с инвалидностью, поэтому владельцам автомобилей, приобретающим ОСТА, будет необходимо коллективно финансировать скидки, присуждение которых определяет новая редакция закона, которая и так не соответствует практике Европейского союза", - информирует Я. Абашин.