Фото ⟩ В латвийских лесах появились первые лисички

Урожай грибов в этом году будет зависеть от того, насколько влажной и теплой будет погода. Если будет достаточное количество тепла и влаги, то в лесах будет много грибов. Они растут благодаря подходящим погодным условиям, не зависящим от сезона, поэтому иногда бывали случаи, что весной, когда погода напоминала осеннюю, можно было найти в лесу осенние грибы. Урожай лесных ягод также будет зависеть от погоды.