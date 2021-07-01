Фото ⟩ В латвийских лесах появились первые лисички
Несколько очевидцев рассказали порталу Apollo.lv, что уже видели первые лисички в лесах Яунелгавы и Плиеньциемса.
Несколько очевидцев рассказали порталу Apollo.lv, что уже видели первые лисички в лесах Яунелгавы и Плиеньциемса.
Очевидцы призывают грибников быть осторожными, ведь сейчас в лесах Латвии встречаются слепни и шершни.
В Латвии грибной сезон традиционно начинается в августе, но первые грибы - подберезовики и лисички - можно собрать уже в начале июня.
Галерея: Грибы в лесу
Урожай грибов в этом году будет зависеть от того, насколько влажной и теплой будет погода. Если будет достаточное количество тепла и влаги, то в лесах будет много грибов. Они растут благодаря подходящим погодным условиям, не зависящим от сезона, поэтому иногда бывали случаи, что весной, когда погода напоминала осеннюю, можно было найти в лесу осенние грибы. Урожай лесных ягод также будет зависеть от погоды.
В Латвии встречается около 4000 видов грибов. Широко распространены белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, сыроежки, грузди и т. д. Грибы могут украсить любое блюдо, но следует помнить, что не все они съедобны!