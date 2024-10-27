Отгремели государственные праздники, и уже совсем скоро наступит рождественское настроение: кое-где в магазинах уже можно увидеть товары соответствующей тематики. Праздничный дух навевают и торговые центры, где обычно играет рождественская музыка, но когда же ТЦ Риги ее включат? Разбираемся.