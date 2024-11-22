Агентство лекарственных средств призывает реже использовать антибиотики

Антибиотики являются мощным средством для борьбы с бактериальными инфекциями. Однако их неправильное или избыточное использование приводит к развитию антимикробной резистентности. Это состояние, при котором бактерии адаптируются к препаратам, делает их лечение сложным, а иногда и невозможным.

Если резистентность продолжит расти, заболевания, которые сегодня легко поддаются лечению, могут стать серьезной угрозой для жизни.

Принимайте антибиотики только по назначению врача. Самолечение или использование препаратов без консультации со специалистом недопустимы. Соблюдайте предписанную дозировку и продолжительность курса лечения.

Не прекращайте лечение раньше времени. Даже если вы чувствуете себя лучше, завершите полный курс, рекомендованный врачом. Это необходимо, чтобы полностью уничтожить бактерии и предотвратить их повторное размножение.

Антибиотики не помогают при вирусах. Простуда, грипп и другие вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. Вместо этого используйте методы, которые помогут облегчить симптомы.

Не используйте чужие лекарства. Антибиотики, назначенные другому человеку, могут быть неэффективны для вас или даже нанести вред.

Антимикробная резистентность становится все более серьезной глобальной проблемой. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет ее одним из главных вызовов современности.

Каждый год в Европе умирает около 35 тысяч человек из-за инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами. При этом за последние десять лет в Европейском Союзе было одобрено всего 32 новых антибактериальных препарата, что составляет менее 4% от общего числа зарегистрированных лекарств.

Агентство по лекарственным средствам обращает внимание на важность осознанного отношения к лечению. Ответственное использование антибиотиков - это вклад в сохранение здоровья всего общества.

Чтобы узнать больше о правильном применении антибиотиков, агентство рекомендует обращаться за консультацией к своему врачу или фармацевту.

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