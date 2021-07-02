Миллиардеры развлекаются: Брэнсон хочет отправиться в космос раньше Безоса

Полет Virgin Galactic пройдет на космолете компании Unity-22. Корабль стартует с воздуха на высоте 16 километров с самолета-носителя, далее разгонится до сверхзвуковых скоростей и проведет в полете около двух часов. Известно, что он поднимется на высоту 80 километров над Землей - до границы, которую в США приняло считать началом космоса. Участники полета проведут пару минут в условиях микрогравитации, после чего вернутся назад.
После полета Брэнсона запланированы еще два испытательных полета, но в следующем году запланировано начало регулярных коммерческих рейсов.
Основатель Amazon Безос планирует впервые отправиться в космос 20 июля.
Он тоже проведет всего несколько минут в космосе на своем космическом корабле New Shepard.
Компания Безоса Blue Origin сообщила в четверг, 1 июля, что среди всех четырех человек, которые примут участие в полете, будет 82-летняя Вали Фанк. Ее готовили к космическому полету в 1960-х годах, но так и не попала и в число космонавтов, потому что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США в то время предпочитало отправлять в космос мужчин.