Миллиардеры развлекаются: Брэнсон хочет отправиться в космос раньше Безоса

Полет Virgin Galactic пройдет на космолете компании Unity-22. Корабль стартует с воздуха на высоте 16 километров с самолета-носителя, далее разгонится до сверхзвуковых скоростей и проведет в полете около двух часов. Известно, что он поднимется на высоту 80 километров над Землей - до границы, которую в США приняло считать началом космоса. Участники полета проведут пару минут в условиях микрогравитации, после чего вернутся назад.

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.

The countdown begins. #Unity22

https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021

После полета Брэнсона запланированы еще два испытательных полета, но в следующем году запланировано начало регулярных коммерческих рейсов.

Основатель Amazon Безос планирует впервые отправиться в космос 20 июля.

Он тоже проведет всего несколько минут в космосе на своем космическом корабле New Shepard.