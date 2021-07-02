Пт, 2.07.2021
Поверьте, это было не спонтанное решение, мы ломали голову и рассматривали все возможные варианты проведения концерта, но сейчас мы просто в тупике… Амината, певица
Амината, певица

Миллиардеры развлекаются: Брэнсон хочет отправиться в космос раньше Безоса

ФОТО: MANDEL NGAN and Don EMMERT / AFP/SCANPIX

Британский миллиардер Ричард Брэнсон планирует отправиться в космос уже в этом месяце. Если запуск состоится, Брэнсон на девять дней опередит основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса.

Полет Virgin Galactic пройдет на космолете компании Unity-22. Корабль стартует с воздуха на высоте 16 километров с самолета-носителя, далее разгонится до сверхзвуковых скоростей и проведет в полете около двух часов. Известно, что он поднимется на высоту 80 километров над Землей - до границы, которую в США приняло считать началом космоса. Участники полета проведут пару минут в условиях микрогравитации, после чего вернутся назад.

После полета Брэнсона запланированы еще два испытательных полета, но в следующем году запланировано начало регулярных коммерческих рейсов.

Основатель Amazon Безос планирует впервые отправиться в космос 20 июля.

Он тоже проведет всего несколько минут в космосе на своем космическом корабле New Shepard.

Компания Безоса Blue Origin сообщила в четверг, 1 июля, что среди всех четырех человек, которые примут участие в полете, будет 82-летняя Вали Фанк. Ее готовили к космическому полету в 1960-х годах, но так и не попала и в число космонавтов, потому что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США в то время предпочитало отправлять в космос мужчин.

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