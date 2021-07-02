Вакцина Johnson & Johnson эффективна против дельта-штамма коронавируса
По словам компании, вакцина Johnson&Johnson (J&J) против Covid-19 эффективна против дельта-коронавируса или индийского штамма, а иммунная реакция длится не менее восьми месяцев.
По словам компании, вакцина Johnson&Johnson (J&J) против Covid-19 эффективна против дельта-коронавируса или индийского штамма, а иммунная реакция длится не менее восьми месяцев.
Исследователи пришли к выводу, что у восьми человек, вакцинированных вакциной J&J, антитела и иммунные клетки эффективно нейтрализовали дельта-тип в их крови.
Второе исследование с участием 20 вакцинированных пациентов в Бостонском медицинском центре дало аналогичные результаты.
Данные отправили на сайт неопубликованных проектов научных статей bioRxiv, где авторы могут показать доступные для научного сообщества открытия и получить ответы на проекты статей, прежде чем они будут отправлены для публикации в научных журналах.
"Мы считаем, что наша вакцина обеспечивает долгосрочную защиту от Covid-19 и индуцирует нейтрализующую активность против дельта-варианта", - сказал научный руководитель J&J Пол Стофель.
Глава отдела исследований и разработок компании J&J Матай Мэммен, сказал, что данные "за восемь месяцев исследований" показывают, что вакцина J&J вызывает сильную нейтрализующую реакцию антител, которая не исчезает, но, скорее, мы видим улучшение с течением времени.
По оценкам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), к концу августа на дельту, или индийскую форму вируса, может приходиться 90% случаев Covid-19 в Европейском союзе (ЕС).