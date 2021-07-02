Вакцина Johnson & Johnson эффективна против дельта-штамма коронавируса

Исследователи пришли к выводу, что у восьми человек, вакцинированных вакциной J&J, антитела и иммунные клетки эффективно нейтрализовали дельта-тип в их крови.

Второе исследование с участием 20 вакцинированных пациентов в Бостонском медицинском центре дало аналогичные результаты.

Данные отправили на сайт неопубликованных проектов научных статей bioRxiv, где авторы могут показать доступные для научного сообщества открытия и получить ответы на проекты статей, прежде чем они будут отправлены для публикации в научных журналах.

"Мы считаем, что наша вакцина обеспечивает долгосрочную защиту от Covid-19 и индуцирует нейтрализующую активность против дельта-варианта", - сказал научный руководитель J&J Пол Стофель.

Глава отдела исследований и разработок компании J&J Матай Мэммен, сказал, что данные "за восемь месяцев исследований" показывают, что вакцина J&J вызывает сильную нейтрализующую реакцию антител, которая не исчезает, но, скорее, мы видим улучшение с течением времени.