Пт, 2.07.2021
Поверьте, это было не спонтанное решение, мы ломали голову и рассматривали все возможные варианты проведения концерта, но сейчас мы просто в тупике… Амината, певица
Амината, певица

ВОЗ предупредила о распространении дельта-штамма коронавируса в Европе. При чем тут Евро-2020?

ФОТО: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP/SCANPIX

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев Covid-19 в Европе на прошлой неделе выросло на 10%, несмотря на снижение за последние два месяца.

Региональный директор Ханс Кладж сказал, что риски заражения усугубляются низкими показателями вакцинации, новыми вариантами коронавируса и усилением социального "смешения".

Есть риски, что чемпионат Европы по футболу Евро-2020 может быть причиной. Сотни фанатов, которые вернулись из Лондона и Санкт-Петербурга, заразились Covid-19.

Представитель ВОЗ Катрин Смолвуд призвала страны, принимающие Евро-2020, следить за возможностями передвижения болельщиков.

Индийский штамм, или дельта, был впервые обнаружен в Индии в конце прошлого года, но всего за несколько месяцев он быстро распространился по миру. Уже в нескольких странах вариант дельта стал доминирующим штаммом и создал серьезные риски.

И в России, и в Великобритании недавно был зарегистрирован рекордный уровень инфицирования с начала 2021 года.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер назвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) "безответственным", заявив, что "60 000 болельщиков помогут вирусу распространиться намного быстрее".

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