ВОЗ предупредила о распространении дельта-штамма коронавируса в Европе. При чем тут Евро-2020?

Региональный директор Ханс Кладж сказал, что риски заражения усугубляются низкими показателями вакцинации, новыми вариантами коронавируса и усилением социального "смешения".

Есть риски, что чемпионат Европы по футболу Евро-2020 может быть причиной. Сотни фанатов, которые вернулись из Лондона и Санкт-Петербурга, заразились Covid-19.

Представитель ВОЗ Катрин Смолвуд призвала страны, принимающие Евро-2020, следить за возможностями передвижения болельщиков.

Индийский штамм, или дельта, был впервые обнаружен в Индии в конце прошлого года, но всего за несколько месяцев он быстро распространился по миру. Уже в нескольких странах вариант дельта стал доминирующим штаммом и создал серьезные риски.

И в России, и в Великобритании недавно был зарегистрирован рекордный уровень инфицирования с начала 2021 года.