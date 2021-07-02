"Идите к Путину": жалоба на грязь от постояльцев отеля закончилась матом со стороны хозяйки и борьбой с ЛГБТ

"Здесь все лизать будут на*** у меня. Тебя приняли бл***, будь добра на***", - процитировали женщину СМИ.

Двухместные эконом-номера в гостевом доме стоят по 8 тысяч за ночь (почти 92 евро).

Telegram-канал "Осторожно, новости" передает, что клиентка, которой пришлось все это выслушать, отметила, что в отеле не ведут подотчетные документы по заселению. А оплату принимают только наличными или на карту. После того как девушка решила выехать, владелица гостиницы заявила ей: "Ты еще докажи, что тут была".

Позже хозяйка гостевого дома вышла на связь с извинениями и раскрыла настоящую причину своей ссоры с гостями.

По словам Татьяны, на появившихся кадрах было "только то, что позволено увидеть". На самом деле, по ее утверждению, когда она вошла в номер, то увидела, как две девушки лежали на кровати и целовались в ее присутствии. Это повергло женщину в шок:

"Я как гражданин Российской Федерации не приемлю представителей ЛГБТ! [...] В нашем гостевом доме отдыхают только благополучные семьи с детьми, которые не должны видеть целующихся женщин и женоподобных обнимающихся мужчин! Наш отель за семейные ценности!" - сказала Татьяна.