Новость, которую мы заслужили - в Латвии нашли самый древний штамм чумы. У нас только один вопрос - зачем... зачем вы его искали? Его кто-то потерял? Вы что, не знаете, что ветрянкой лучше всего переболеть в детстве, а чумой - в средневековье?

Ладно, зато новость наверняка скажется положительно на туризме, теперь Латвия не только Альма-матер качественных дорог и колыбель серого гороха, но еще и родина чумы.

На самом деле мы даже не удивлены, что эта болезнь истоками уходит сюда. Ведь в Латвии живёт больше всего ворчунов - так что нашли скорее всего именно бу-бу-бу-бонный штамм. Мда, чумовая шутка, мы знаем.

Кстати, о средневековье - в эти выходные состоится выездная вакцинация на ярмарках. А чё не на бирфесте? Сразу у ларька с Corona. Ну, а что? Думаете, только наши так изгаляются в плане мотивации? Вот в соседней стране управленцы пошли ва-банк и заявили, что их вакцина повышает потенцию! Нашим надо не отставать и давно признаться, что "Пфайзер" на самом деле даёт +15 к атаке, а "Астразенека" +8 к силе. А, ну и, конечно, +100 к здоровью!

Есть ощущение, что скоро ласковые методы закончатся и вместо уговоров всем непривитым просто прямо сейчас включат отопление. А в ноябре - отключат. Как обычно.

Читали, что Rīgas satiksme встала на путь отказа от э-талонов? И, видимо, сразу на путь отказа от здравого смысла. В скором времени оплачивать проезд можно будет телефонами и кредитками. Нам только интересно, как будут ездить пенсионеры, у которых кнопочные телефоны, а банковскую карточку они хранят в трехлитровой банке? Всем раздадут по новому смартфону? Чтобы бабушка в попытке смахнуть крошку с экрана, заблокировала бы 247 контактов, оформила бы вид на жительство в Чувашии и купила трактор.

Но особенно на этой неделе отличился Киев, где прошла выставка похоронной культуры RIP Expo 2021. И нет, мы не шутим. На выставке можно было насладиться показом мод для покойников и новой линейкой гробов в стиле аниме. На самом деле, очень удачный бизнес – никогда не получишь плохой отзыв о своей продукции.

Думаем, что на дефиле покойников и от Латвии в следующим году может кто-нибудь поехать. Наша экономика, например.

Ну, а мы, отдел маркетинга и солнечного удара Balticom, очень рады. Во-первых, на этой неделе была куча интересных новостей: "Трое жителей Эстонии выстрелили себе в руки, чтобы не проиграть спор", "Два голых австралийца потерялись в заповеднике, убегая от оленя", "В Днепре соревновались, кто высоко и бережно поднимет яйца на ракетах".

Во-вторых, исходя из этих новостей мы поняли, что кукушечку жарой напекло не только нам.

Кстати, мы вам рассказывали, что по четвергам к нашему офису приезжает фургончик и торгует свежими овощами и фруктами. Очень удобно! Купил помидоров и пошел на собрание, на котором тебе по этим помидорам морально и надавали. Ха! А у тебя же запасные есть! В общем, ребята, похоже, нам пора в отпуск...

А вы уже ходили отдыхать?