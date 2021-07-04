Она отметила, что до пандемии Covid-19 путешествия по миру стали обыденным занятием, когда мы могли поехать куда-нибудь в любое время на два или три дня. "Так же, как пойти в магазин и купить обувь", - сравнила Каваца.

Однако, по ее мнению, в конечном итоге путешествия должны снова стать особенным событием. "Пусть поездка больше не будет просто развлечением, покупками или посещением ресторана, а станет более глубоким познавательным, культурным и образовательным событием. Я надеюсь, что это время, когда путешествия были невозможны, повысит ценность путешествия", - сказала Каваца.