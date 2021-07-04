Видео ⟩ Массаж "со счастливым концом": объявление в туалете у вокзала вызвало переполох в латвийском городке

"Лучшие девушки в Смилтене делают все виды массажа, в том числе со "счастливым концом"",

сообщает наклеенное на окно в мужской туалетной кабинке объявление.

Жители Смилтене, к которым обращалась передача, знали о размещенной рекламе, но не было четкого ответа, следует ли ее удалять и должна ли такая реклама находиться в туалете над унитазом.

Дозвониться ни по одному из указанных в объявлении номерам журналистам программы не удалось.

При поиске в Интернете третий номер телефона был включен в туристический буклет Смилтене в разделе с контактными номерами такси несколько лет назад.

После обращения к сотруднику таксомоторной компании, он рассказал программе, что это шутка.

"Этот человек не работает таксистом уже около пяти лет. Кто-то просто хочет подставить этого парня", - говорит таксист города Смилтене.

Позвонив по указанному номеру телефона, мужчина в ответ говорит: "Вы что-то перепутали". При повтором наборе трубку больше не поднимали.

Хотя уборка в туалете происходит регулярно, объявление никто не убрал. Когда журналисты передачи обратились в муниципальную полицию Смилтенского края, работница впервые услышала о существовании такого объявления.

За кадром полицейская дала понять, что размещение рекламы в городе таким образом должно быть согласовано с местной властью. В противном случае придется считаться со штрафом.

"Божечки! Я лично не отвечаю за тот туалет, за него отвечает коллега. Я ей обязательно скажу. И персонал обязательно уберет то объявление. Мы ничего об этом не слышали. Вы первый, кто что-то сказал об этом", - сказал Янис Лининьш, управляющий домами "Управления домов и коммунальных предприятий Смилтене".

Представитель Госполиции Валентин Масс отмечает, что такие случаи нечасты, поэтому каждый из них следует рассматривать и проверять индивидуально.