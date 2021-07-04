По генетическим причинам у ребенка во время беременности его матери не развился один наружный слуховой проход, а также не была полностью развита ушная улитка, поэтому ребенок не мог слышать одним ухом. Впервые в Латвии многопрофильная команда Детской больницы провела сложную операцию продолжительностью около 16 часов, объединив навыки специалистов в нескольких областях и возможности новейших технологий.
Пациент уже может слышать окружающий мир обоими ушами, но полноценно проверить слух можно будет через три месяца после операции.
Следующая такая операция еще одному ребенку в Латвии запланирована на сентябрь.
"Оказание помощи детям в Латвии даже в очень редких и сложных ситуациях - одна из основных задач нашей Детской больницы. Вот почему мы более тесно сотрудничаем с европейскими больницами по различным направлениям, но во время пандемии это было практически невозможно. Задумываясь о том, как сделать отверстие для уха и оформить среднее ухо для этого пациента, мы изначально планировали привлечь финских коллег. Однако после консультаций и оценки имеющихся у нас специалистов и ресурсов мы поняли, что не можем откладывать оказание помощи, потому что наша больница также имеет все необходимое технологическое оборудование и профессиональные знания, которые необходимо реорганизовать для проведения беспрецедентной операции", - говорит Лигита Купица, отоларинголог Детской клинической университетской больницы, которая провела эту операцию.
В операции приняли участие не только специалисты Клиники болезней уха, горла и носа, но и нейрохирург Детской больницы Базель Якуб Вахбе, который помог использовать навигацию и нервный монитор, широко используемые в неврологических операциях.
С их помощью удалось найти косточки среднего уха и провести необходимые манипуляции через небольшое отверстие в 1 см, не повредив их.
Во время операции была важна очень высокая точность, чтобы защитить внутреннее ухо, которое отвечает за равновесие и слух, лицевой нерв, который двигает лицом, и другие органы.
В свою очередь детский хирург Артур Виксне, который ежедневно работает с ожогами, помог создать ушное отверстие, взяв необходимый слой кожи с другой части тела.
"Работа в команде имеет решающее значение для проведения беспрецедентных операций и достижения наилучших результатов лечения. Я очень благодарен за отклик, профессиональную поддержку и участие всех коллег - нейрохирургу Базеля Якуба Вахбе за терпение, интерес, помощь и поддержку, главе Клиники болезней уха, горла и носа Янису Соколовe-младшему за доверие, отоларингологу Кристине Каргановой за помощь и участие в чем-то новом, реаниматолога-анестезиолога Агриса Анчупанса за терпение и детского хирурга Артура Виксне за практическую помощь. И, конечно же, реаниматолога-анестезиолога Юрия Бормотова, а также медсестер, которые точно выполняли свои обязанности - Дину Ментеле, Илону Дзинтарниеце, Весму Лигер, Айю Клекмане, Ингу Ванага, Ингу Лиепниеце и Элину Винникову", - комментирует Лигита Купица.