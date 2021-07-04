По генетическим причинам у ребенка во время беременности его матери не развился один наружный слуховой проход, а также не была полностью развита ушная улитка, поэтому ребенок не мог слышать одним ухом. Впервые в Латвии многопрофильная команда Детской больницы провела сложную операцию продолжительностью около 16 часов, объединив навыки специалистов в нескольких областях и возможности новейших технологий.

Пациент уже может слышать окружающий мир обоими ушами, но полноценно проверить слух можно будет через три месяца после операции.

Следующая такая операция еще одному ребенку в Латвии запланирована на сентябрь.

"Оказание помощи детям в Латвии даже в очень редких и сложных ситуациях - одна из основных задач нашей Детской больницы. Вот почему мы более тесно сотрудничаем с европейскими больницами по различным направлениям, но во время пандемии это было практически невозможно. Задумываясь о том, как сделать отверстие для уха и оформить среднее ухо для этого пациента, мы изначально планировали привлечь финских коллег. Однако после консультаций и оценки имеющихся у нас специалистов и ресурсов мы поняли, что не можем откладывать оказание помощи, потому что наша больница также имеет все необходимое технологическое оборудование и профессиональные знания, которые необходимо реорганизовать для проведения беспрецедентной операции", - говорит Лигита Купица, отоларинголог Детской клинической университетской больницы, которая провела эту операцию.

В операции приняли участие не только специалисты Клиники болезней уха, горла и носа, но и нейрохирург Детской больницы Базель Якуб Вахбе, который помог использовать навигацию и нервный монитор, широко используемые в неврологических операциях.

С их помощью удалось найти косточки среднего уха и провести необходимые манипуляции через небольшое отверстие в 1 см, не повредив их.

Во время операции была важна очень высокая точность, чтобы защитить внутреннее ухо, которое отвечает за равновесие и слух, лицевой нерв, который двигает лицом, и другие органы.

В свою очередь детский хирург Артур Виксне, который ежедневно работает с ожогами, помог создать ушное отверстие, взяв необходимый слой кожи с другой части тела.