Джефф Безос покидает пост гендиректора Amazon

Он объяснил, что намерен уделять больше времени другим проектам, в том числе созданной им аэрокосмической компании Blue Origin. Разработанный фирмой многоразовый космический корабль New Shepard 20 июля отправится в первый пилотируемый полет, одним из участников которого станет Безос.

Компания Amazon была основана в Сиэтле в июле 1994 года в качестве интернет-площадки по продаже книг. С тех пор она превратилась в одного из крупнейших мировых игроков на рынке электронной коммерции. Джефф Безос занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Издание оценивает его состояние в 201,8 млрд долларов США.