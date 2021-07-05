Пн, 5.07.2021
Оборудование очень тяжелое, и параллельно с этим часто приходится нести обратно не только его, но и самого пациента помощник врача "Скорой помощи" о столбиках, мешающих работе
помощник врача "Скорой помощи" о столбиках, мешающих работе

Для очного образования необходимо привить 80% педагогов: будет ли обязательная вакцинация?

Глава МОН Анита Муйжниеце ФОТО: Paula Čurkste/LETA, Halfpoint/Shutterstock

​Чтобы в сентябре можно было возобновить очный учебный процесс, от Сovid-19 должны быть привиты по крайней мере 80% педагогов, заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце в программе LTV Rīta panorāma.

Министр сообщила, что до 30 июня вакцинированы 53% педагогов, в том числе:

  • 41% в дошкольном образовании,
  • 56% в общем образовании и
  • 74% в высшем.

"Я думаю, что к сентябрю можно добиться максимального охвата вакцинацией педагогов. Мы подготовили предложения, как мотивировать сомневающуюся часть педагогов к вакцинации. Это разъяснительная работа, потому что все должны осознавать, что самое важное осенью - вернуться к очной учебе", - сказала министр.

На вопрос, нужна ли обязательная вакцинация педагогов, министр ответила, что она может быть выбрана только как крайний сценарий, если темпы вакцинации значительно снизятся.

Министерство образования и науки готово проводить просветительские кампании о вакцинации с участием эпидемиологов и иммунологов.

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