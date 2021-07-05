Для очного образования необходимо привить 80% педагогов: будет ли обязательная вакцинация?

Министр сообщила, что до 30 июня вакцинированы 53% педагогов, в том числе:

41% в дошкольном образовании,

56% в общем образовании и

74% в высшем.

"Я думаю, что к сентябрю можно добиться максимального охвата вакцинацией педагогов. Мы подготовили предложения, как мотивировать сомневающуюся часть педагогов к вакцинации. Это разъяснительная работа, потому что все должны осознавать, что самое важное осенью - вернуться к очной учебе", - сказала министр.

На вопрос, нужна ли обязательная вакцинация педагогов, министр ответила, что она может быть выбрана только как крайний сценарий, если темпы вакцинации значительно снизятся.