За выходные в водоемах нашли троих утонувших. Люди тонут, переоценивая свои силы

В воскресенье в Риге был спасен человек, который находился в реке и не мог самостоятельно доплыть до берега.

В свою очередь в понедельник утром в Юрмале утонувшего нашли в море. Еще двое людей утонули в пятницу и субботу в Риге и в Олайнском крае.

Погибшие переданы в Государственную полицию, которая выяснит обстоятельства смерти.

С начала года в Латвии утонули 57 человек.

Люди тонут, переоценивая свои силы

К сожалению, с началом купального сезона не меняется статистика утонувших, которых подняли из водоемов спасатели VUGD. С момента открытия официального купального сезона 15 мая VUGD нашла в водоемах 26 погибших людей. В прошлом году за этот период в воде погибло 30 человек.

По словам представителя VUGD Агриты Витолы, количество несчастных случаев на воде растет, когда устанавливается жара. "Большинство людей тонут в реках, так как в Латвии их много, и они доступны. В прошлом году двадцать три из 58 погибших были подняты из рек, пятнадцать - из озер и девять - из прудов. Часто люди безрассудно рискуют, желая самоутвердиться - переплыть реку", - говорит Витола.