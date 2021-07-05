За выходные в водоемах нашли троих утонувших. Люди тонут, переоценивая свои силы
В минувшие выходные в Латвии в водоемах нашли троих утонувших, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В минувшие выходные в Латвии в водоемах нашли троих утонувших, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В воскресенье в Риге был спасен человек, который находился в реке и не мог самостоятельно доплыть до берега.
В свою очередь в понедельник утром в Юрмале утонувшего нашли в море. Еще двое людей утонули в пятницу и субботу в Риге и в Олайнском крае.
Погибшие переданы в Государственную полицию, которая выяснит обстоятельства смерти.
С начала года в Латвии утонули 57 человек.
Люди тонут, переоценивая свои силы
К сожалению, с началом купального сезона не меняется статистика утонувших, которых подняли из водоемов спасатели VUGD. С момента открытия официального купального сезона 15 мая VUGD нашла в водоемах 26 погибших людей. В прошлом году за этот период в воде погибло 30 человек.
По словам представителя VUGD Агриты Витолы, количество несчастных случаев на воде растет, когда устанавливается жара. "Большинство людей тонут в реках, так как в Латвии их много, и они доступны. В прошлом году двадцать три из 58 погибших были подняты из рек, пятнадцать - из озер и девять - из прудов. Часто люди безрассудно рискуют, желая самоутвердиться - переплыть реку", - говорит Витола.
Представитель VUGD отмечает, что отдых у воды часто сочетается с употреблением алкоголя, и тогда у человека возникает иное восприятие, не соответствующее реальности.