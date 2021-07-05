МИД Литвы аккредитовал Демократическое представительство белорусов во главе с Тихановской

Министерство называет это символическим шагом по правовому признанию белорусского гражданского общества и его стремления реализовать демократические перемены в своей стране, однако аккредитованное учреждение не будет считаться диппредставительством с обычными для него правами и привилегиями.

"Демократическое представительство белорусов в Литве сегодня является аккредитованной организацией", – сказал журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, вручая удостоверяющую об этом ноту С. Тихановской.

"Литва признает выраженную белорусскими людьми демократическую волю, которая является выбором, не исполненным до конца. Мы предоставляем этому выбору и его представителям в Литве возможность работать и действовать в нашем государстве до тех пор, пока эта демократическая воля будет правильно выражена в их государстве", – добавил он.

Представительство возглавит Тихановская.

"Мы признаем не государству, признаем не международную организацию, а признаем демократическую волю людей", – сказал министр.

Тихановская прибыла в Литву после прошлогодних президентских выборов, победителем которых режим объявил многолетнего президента Александр Лукашенко.

Однако белорусская оппозиция и страны Запада не признают Лукашенко законно избранным президентом.

По прибытии в Литву Тихановская учредила офис в Вильнюсе.

Она отметила, что статус, предоставленный МИД Литвы ее офису является "важным шагом в стремлении делегитимизировать режим А. Лукашенко и утвердить новое белорусское большинство".

"Этот статус означает, что у белорусских людей сейчас есть представительство в странах ЕС", – сказала лидер белорусской оппозиции.

"Последнее, но не мене значимое: это еще один прекрасный пример солидарности и братских отношений Литвы", – сказала она.