В Вентспилсе избрали мэра, впервые за 33 года это не Лембергс

На этом заседании кандидатуру Лембергса, возглавлявшего город с 1988 года, уже не выдвигали. На эту должность выдвигались Витолиньш и Бруно Юршевич, глава вентспилсского отделения Новой консервативной партии. Витолиньш был избран семью голосами "за" при пяти воздержавшихся.

Кандидатуру Юршевича поддержали пять депутатов, шесть были против, один воздержался.

Ранее на вопрос, готовы ли "Латвии и Вентспилсу" выдвинуть на пост председателя думы не Лембергса, Витолиньш заявил, что в партии есть опытные люди, которые могли бы занять пост председателя, но это будет зависеть от переговоров с другими политическими силами.

Контекст

1 июля Вентспилсская дума не смогла избрать председателем находящегося в тюрьме лидера победившей партии Лембергса, поэтому заседание было приостановлено.

На муниципальных выборах в Вентспилсе семь мандатов получила партия "Латвии и Вентспилсу", по два - "За развитие Латвии" и объединение "Новое единство"/Латвийское объединение регионов, по одному - Новая консервативная партия и Национальное объединение.