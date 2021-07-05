Банк Латвии призывает жителей остерегаться мошенников

В последнее время Банк Латвии столкнулся с многими случаями попыток мошенничества с использованием имени Банка Латвии, в том числе с запросом информации о финансовом положении жителей, распространением ложной информации, а также с заявлениями о якобы неправильных безналичных переводах.

Банк Латвии призывает жителей проявлять особую бдительность, не поддаваться на провокации мошенников и в случае сомнений звонить в Банк Латвии и спрашивать, действительно ли поступивший звонок имеет отношение к Банку Латвии. В случае подозрения в мошенничестве Банк Латвии предлагает сообщить об этом в Государственную полицию.

Чего стоит остерегаться?

По данным Института по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv, в последнее время активно распространяются фейковые новости, в которых известные люди якобы рекламируют вложения в "биткоины". Среди этих ложных новостей есть те, в которых такие инвестиции представлены якобы при поддержке Банка Латвии и его должностных лиц. Эта информация является ложной и может распространяться в мошеннических целях, подчеркивает Центробанк. Банк Латвии проинформировал о таких случаях Cert.lv и Государственную полицию.

Как указывает Cert.lv, все такие фейковые новости имеют единую схему и используются в международном масштабе.

Также активизировались лица, которые звонят жителям, утверждая, что проводят социологический опрос от имени Банка Латвии и пытаются выяснить их материальное положение. Банк Латвии не проводит такие опросы и не имеет отношения к таким лицам.

Банку Латвии уже сообщили о многих таких случаях, когда от имени Центробанка поступали звонки с зарубежных номеров (например, +40729828234) или отправлялись электронные письма (например, с адреса info@facebookmona.ru), где говорилось о якобы неправильно произведенных безналичных переводах.