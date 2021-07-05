В Грузии отменили гей-парад из-за насилия на улицах

Решение было принято из опасений за безопасность участников прайда после того, как в понедельник противники парада сожгли ЛГБТ-флаги и напали на нескольких журналистов, которые готовились освещать мероприятие.

Тбилисский прайд под лозунгом "Выходи за солидарность" должен был состояться в центре Тбилиси в понедельник вечером. В Тбилиси также была объявлена "Неделя достоинства", объявленной ЛГБТ-активистами с начала месяца.

ФОТО: REUTERS/Irakli Gedenidze

Собравшиеся на проспекте напали на журналистов некоторых грузинских каналов, которые намеривались освещать предстоящую акцию. Представителей СМИ закидали бутылками и камнями, а также обвиняли в пропаганде идей ЛГБТ-сообщества. В результате этого пострадал оператор Первого канала Грузии Иван Твалиашвили. Он был доставлен в больницу. Остальным журналистам помогли эвакуироваться сотрудники полиции.

ФОТО: REUTERS/Irakli Gedenidze

Протестующие также направились к офису "Тбилиси прайда", однако полиция не пустила их внутрь. Тогда несколько участников акции залезли на балкон дома, сорвали вывешенные на нем радужные флаги, порвали и сожгли их.

После этого организация "Тбилиси прайд" выпустила заявление об отмене гей-парада, назвав происходящее на улицах Тбилиси "объявленной войной против гражданского общества, демократических ценностей и европейского курса страны".

Ранее МВД Грузии призвало ЛГБТ-активистов отказаться от проведения "Марша достоинства", так как боялись за безопасность его участников. Также ведомство объявило о возбуждении уголовного дела по факту нападения на журналистов. В патриархии осудили нападение на представителей СМИ и призвали противников гей-парада протестовать мирно и не применяя насилия.