Кариньш: Правительство обсудит "определенную обязанность" вакцинации против Covid-19 в конкретных профессиях

По словам политика, необходима обязательная вакцинация людей, работающих в определенных профессиях, чтобы у клиентов был безопасный контакт и чтобы болезнь не передавалась в момент контакта с клиентом.

Премьер-министр отметил, что сейчас над этим вопросом работают эксперты и ожидает его обсуждения на завтрашнем заседании правительства. Накануне заседания правительства Кариньш не захотел называть конкретные профессии, потому что не знал точно, какие будут предложения экспертов. Обязательная вакцинация может быть распределена в зависимости от контактной ситуации.

В прошлом политики предлагали сделать вакцинацию обязательной для врачей, социальных работников, полицейских, возможно, преподавателей и других.

После заседания коалиции министр образования Анита Муйжниеце (JKP) подчеркнула, что учителя могут быть включены в список профессий, которые будут вакцинированы, но перед этим Министерство образования и науки (IZM) подождет еще две недели, чтобы узнать, будет ли вакцинация против Covid-19 увеличивается.

Политик подчеркнула, что если сектор образования окажется в ситуации, когда вакцинация учителей недостаточна для обеспечения эпидемиологически безопасного обучения, то есть ниже 80%, то IZM рассмотрит возможность проведения обязательной вакцинации учителей.

"Для правительства и общества важно, чтобы люди выбирали вакцинацию. Следует понимать, что любой человек, который не был вакцинирован, представляет угрозу не только для себя, но и для других".

добавил премьер-министр, сказав, что очень важно, чтобы все, у кого есть возможность, получили вакцину.

Министр здравоохранения Даниель Павлютс (AP) также подчеркнул, что Министерство здравоохранения и Attīstībai/Par! понимает и поддерживает необходимость обязательной вакцинации в определенных профессиях. По его словам, это следует из характера государственных услуг и целей вакцинации.

Павлютс напомнил, что при обсуждении этой темы с апреля подчеркивалось, что есть и будут профессии, требующие вакцинации для выполнения профессиональных обязанностей или оказания услуг. Это предварительное условие для выполнения обязанностей, потому что "на кону" жизни как поставщиков услуг, так и клиентов и пациентов.