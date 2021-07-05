Из-за индийского штамма Норвегия приостанавливает ослабление ограничений

Снятие почти всех ограничений будет отложено не раньше, чем до конца июля - начала августа, объявило правительство.

"Развитие по-прежнему позитивное", - заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на пресс-конференции, добавив, что правительства подождут, чтобы увидеть, как дельта-штамм повлияет на ситуацию.

Слишком быстрая отмена ограничений повысит риск того, что дельта-штамм может вызвать четвертую волну вируса у населения, которое еще не вакцинировано против Covid-19,

а также среди населения, получившего только первую дозу вакцины и людей с ослабленным иммунитетом.

Норвегия, которой в значительной степени удалось контролировать пандемию, 18 июня начала третий этап своего четырехэтапного плана по ослаблению ограничений.

Однако вместо того, чтобы продолжать отмену ограничений, правительство решило дать себе время, учитывая распространение самого заразного штамма в Норвегии и Европе. Сульберг сказала, что этот штамм может стать доминирующим в стране через несколько недель, и подчеркнула важность ограничения его распространения.

Более 65% населения Норвегии получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19.

Норвегия использует только вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, которые основаны на технологии мРНК в своей кампании вакцинации.