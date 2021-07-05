Пьяный мужчина совершил смертельно опасный прыжок с одного из самых высоких водопадов Эстонии

"Оказалось, что глубина внизу была достаточной, и все закончилось хорошо", - прокомментировал прогуливавшийся по берегу реки Ягала очевидец, чей товарищ также успел запечатлеть восьмиметровый прыжок.

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"Безусловно, такая деятельность опасна для жизни, и если все еще есть желание куда-то прыгнуть, то для этого есть у многих водоемов охраняемые вышки", - осудила руководитель бюро превенции Пыхьяского спасательного центра Спасательного департамента Рейли Кулль. По ее словам, у Спасательного департамента нет сведений о том, прыгал ли еще кто-нибудь с водопада Ягала и чем это закончилось.

Кулль напоминает всем, что такие места для прыжков в воду очень опасны, поскольку речь идет природном дне, и никто не знаешь, какое оно на самом деле. Особенно она осуждает прыжки в воду в нетрезвом виде. "У пьяного человека теряется чувство опасности и способность координировать свои движения, и трагические последствия неизбежны, - говорит Рейли Кулль. - Поэтому особенно важно, чтобы находящиеся рядом люди или друзья были внимательны и при необходимости запрещали человеку, выпившему алкоголь, входить в воду. Продемонстрируй свою силу воли и скажи другу: «Не лезь в воду!".

Кууль подчеркнула, что подобные действия ставят под угрозу жизнь не только прыгуна, но и тех, кто вынужден оказывать помощь: "Помимо прочего, спасателям часто бывает трудно добраться до таких мест".

Это не первый раз этим летом, когда пьяный гражданин решает в нынешнюю жаркую погоду освежиться прыжком в реку. К сожалению, не все такие случаи закончились так же хорошо, как вчера на реке Ягала.

22 июня в 22:52 в Центр тревоги поступило сообщение, что 36-летний мужчина спрыгнул с моста в Тарту и не выбрался на берег. Два дня спустя его тело было найдено в реке Эмайыги, пишет Tartu Postimees.

Прыгнувший в воду мужчина находился на мосту с двумя знакомыми. По словам присутствовавших, он просто хотел продемонстрировать свою лихость и собирался встретиться с приятелями на берегу. Перед тем как прыгнуть в воду с высоты 7,5 метров, он сказал спутникам: «Завтра увидимся!»