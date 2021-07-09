👶✈️Тоддлер в самолете: чем занять ребенка в долгой поездке?

Долгий перелет с малышом - страх родителей. Ведь непослушный тоддлер не собирается спокойно сидеть и молчать, первый восторг от самолета быстро проходит - и здравствуйте, капризы и слезы! Об этом пишет "Мамин клуб".
- Мне скучно!
- Когда мы приедем?
- Я хочу есть/играть/в туалет/ побегать!
- Отстегните меняяяяя!
Знакомо, правда? Ситуацию немного спасает выданный гаджет с мультфильмами. Но все мы знаем, что это вредно для маленьких глазок, для психики и осанки. Маленькие дети нуждаются в физической активности и творческом взаимодействии с близкими взрослыми. Время, одобренное специалистами для просмотра гаджетов в дошкольном и младшем школьном возрасте:
тоддлеры (1-2 года) от нуля до нескольких минут;
дошкольники (3-4 года) до 1 часа в день;
младшие школьники (5-10 лет) от 1 до 1,5 часов в день.
Чем же занять малыша все оставшееся время поездки? "Мамин клуб" попросил Монтессори-педагога, руководителя детского сада Pirmie Soļi и опытную маму Алену Змитрович рассказать о ее опыте многочасового перелета с маленькими детьми.
Тут и далее повествование от лица Алены
Дорогие мамочки, вот и подошел сезон отпусков и многие из вас планируют поездки со своими малышами. Я хотела бы поделиться несколькими идеями, которую могут не только облегчить поездку, но и сделать время, проведённое в машине или самолете полезным. Конечно, стоит оговориться заранее, что возраст малыша играет большую роль при выборе деятельности в дороге. Я начала путешествовать на самолёте с детьми, когда младшему было 8 месяцев, а старшему 2.8.
Я всегда руководствовалась двумя принципами:
ребенок не может мешать другим пассажирам, и мы не используем гаджеты, чтобы занять ребенка.
Главное - помнить, что ребенок до 4-5 лет - это ребенок, которому движение необходимо как воздух. Он чувствует себя гармонично в активном обучении и изучении мира вокруг себя. Ответственность за поведение ребенка берет на себя взрослый.
Моя самая сложная поездка с двумя детьми был перелет на Тенерифе в очень маленьком чартере с турбулентностью, которая не позволяла ребёнку сидеть отстегнутым или ходить по салону на протяжении чуть более 6 часов.
И так как же тогда организовать поездку с малышом?
Пойдем от интереса вашего ребенка. Он любитель покушать? Ему интересны книги? Конструкторы? Он уже готов поддержать настольную игру? Каждая мама знает изюминку своего ребенка, я могу поделиться, что подходит моим детям.
1. Подготавливаем ребенка к поездке.Предварительно смотрим книги и обсуждаем, куда поедем и каким транспортом будем пользоваться. Обсуждаем правила поведения в этом месте.
2. Собирая вещи, собираем рюкзачок ребенку, отдельный, именно его.
3. Много ходим перед перелетом (поездкой в машине). Смотрим и изучаем всё, что есть в аэропорту.
4. Как только зашли в самолёт, предлагаем ребенку осмотреться и повторяем правила, о которых заранее договорились.
5. В ручную кладь берем один комплект сменной одежды, салфетки (влажные, сухие)
6. Даже если заказали еду в самолет, маленькие перекусы всегда порадуют малыша. Обычно как для старших деток, так и для младших, покупаю в Биотеке печеньки, сушеные фрукты и пюре в пачках. Обязательно смотрю на количество сахара (сахар будоражит и дает заряд энергии, так что выбираем с пониженным содержанием сахара). Для перекуса отлично подойдут и заранее нарезанное яблоко или морковь.
7. Во время полета используем набор игр и книг. Я покую их в отдельные кармашки или пакетики. Также делаю заготовки для творчества.
Вот как это может выглядеть:
листы А5 (белые и цветные);
мелки маленькие (5 шт);
карандаши и точилка (5 шт);
наклейки;
2-3 книги, которые может листать ребенок и одну, которую буду читать ему я;
небольшой фотоальбом (5-7 фото);
если ребенку около 5 лет, то отлично подойдет игра в стиле UNO;
раскраска с водой;
один цвет пластилина и одна формочка;
машинки или фигурки животных (2-3 шт.);
(по возрасту) конструктор LEGO (около 5-10 кубиков).
Дальше все зависит от продолжительности полета. В более длительные поездки еще могу взять книгу с лабиринтами, мягкие лабиринты, печати.
Во время взлета и посадки используем сосательную конфету на палочке из аптеки. В повседневной жизни мы их не употребляем. Обычно ребенок с большим увлечением сосет конфету и не замечает перепады давления.
Если вам повезло, полет хороший, то у вас всегда будет возможность походить с ребенком по салону. Наблюдайте за своим ребенком и старайтесь менять деятельность от менее активной к более подвижной. Здорово, если вы сможете играть на опережение и предложите ребенку пройтись в туалет или посчитать все кресла в самолете до того, как он устанет сидеть.
Имея такой арсенал, вы сможете провести полет интересно, проведете качественное время со своим ребенком, другие пассажиры не заметят его присутствие на борту, а гаджеты будут спокойно лежать у вас в сумке.