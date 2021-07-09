👶✈️Тоддлер в самолете: чем занять ребенка в долгой поездке?

- Мне скучно! - Когда мы приедем? - Я хочу есть/играть/в туалет/ побегать! - Отстегните меняяяяя!

Знакомо, правда? Ситуацию немного спасает выданный гаджет с мультфильмами. Но все мы знаем, что это вредно для маленьких глазок, для психики и осанки. Маленькие дети нуждаются в физической активности и творческом взаимодействии с близкими взрослыми. Время, одобренное специалистами для просмотра гаджетов в дошкольном и младшем школьном возрасте:

тоддлеры (1-2 года) от нуля до нескольких минут;

дошкольники (3-4 года) до 1 часа в день;

младшие школьники (5-10 лет) от 1 до 1,5 часов в день.

Чем же занять малыша все оставшееся время поездки? "Мамин клуб" попросил Монтессори-педагога, руководителя детского сада Pirmie Soļi и опытную маму Алену Змитрович рассказать о ее опыте многочасового перелета с маленькими детьми.

Тут и далее повествование от лица Алены

Дорогие мамочки, вот и подошел сезон отпусков и многие из вас планируют поездки со своими малышами. Я хотела бы поделиться несколькими идеями, которую могут не только облегчить поездку, но и сделать время, проведённое в машине или самолете полезным. Конечно, стоит оговориться заранее, что возраст малыша играет большую роль при выборе деятельности в дороге. Я начала путешествовать на самолёте с детьми, когда младшему было 8 месяцев, а старшему 2.8.

Я всегда руководствовалась двумя принципами:

ребенок не может мешать другим пассажирам, и мы не используем гаджеты, чтобы занять ребенка.

Главное - помнить, что ребенок до 4-5 лет - это ребенок, которому движение необходимо как воздух. Он чувствует себя гармонично в активном обучении и изучении мира вокруг себя. Ответственность за поведение ребенка берет на себя взрослый.

Моя самая сложная поездка с двумя детьми был перелет на Тенерифе в очень маленьком чартере с турбулентностью, которая не позволяла ребёнку сидеть отстегнутым или ходить по салону на протяжении чуть более 6 часов.

ФОТО: Из личного архива Алены Змитрович

И так как же тогда организовать поездку с малышом?

Пойдем от интереса вашего ребенка. Он любитель покушать? Ему интересны книги? Конструкторы? Он уже готов поддержать настольную игру? Каждая мама знает изюминку своего ребенка, я могу поделиться, что подходит моим детям.

1. Подготавливаем ребенка к поездке. Предварительно смотрим книги и обсуждаем, куда поедем и каким транспортом будем пользоваться. Обсуждаем правила поведения в этом месте.

2. Собирая вещи, собираем рюкзачок ребенку, отдельный, именно его.

3. Много ходим перед перелетом (поездкой в машине). Смотрим и изучаем всё, что есть в аэропорту.

4. Как только зашли в самолёт, предлагаем ребенку осмотреться и повторяем правила, о которых заранее договорились.

5. В ручную кладь берем один комплект сменной одежды, салфетки (влажные, сухие)