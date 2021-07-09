Пт, 9.07.2021
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Мартиньш Стакис, мэр Риги

👶✈️Тоддлер в самолете: чем занять ребенка в долгой поездке?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/d13

Долгий перелет с малышом - страх родителей. Ведь непослушный тоддлер не собирается спокойно сидеть и молчать, первый восторг от самолета быстро проходит - и здравствуйте, капризы и слезы! Об этом пишет "Мамин клуб"

- Мне скучно!

- Когда мы приедем?

- Я хочу есть/играть/в туалет/ побегать!

- Отстегните меняяяяя!

Знакомо, правда? Ситуацию немного спасает выданный гаджет с мультфильмами. Но все мы знаем, что это вредно для маленьких глазок, для психики и осанки. Маленькие дети нуждаются в физической активности и творческом взаимодействии с близкими взрослыми. Время, одобренное специалистами для просмотра гаджетов в дошкольном и младшем школьном возрасте:

  • тоддлеры (1-2 года) от нуля до нескольких минут;
  • дошкольники (3-4 года) до 1 часа в день;
  • младшие школьники (5-10 лет) от 1 до 1,5 часов в день.

Чем же занять малыша все оставшееся время поездки? "Мамин клуб" попросил Монтессори-педагога, руководителя детского сада Pirmie Soļi и опытную маму Алену Змитрович рассказать о ее опыте многочасового перелета с маленькими детьми.

Тут и далее повествование от лица Алены

Дорогие мамочки, вот и подошел сезон отпусков и многие из вас планируют поездки со своими малышами. Я хотела бы поделиться несколькими идеями, которую могут не только облегчить поездку, но и сделать время, проведённое в машине или самолете полезным. Конечно, стоит оговориться заранее, что возраст малыша играет большую роль при выборе деятельности в дороге. Я начала путешествовать на самолёте с детьми, когда младшему было 8 месяцев, а старшему 2.8.

Я всегда руководствовалась двумя принципами:

ребенок не может мешать другим пассажирам, и мы не используем гаджеты, чтобы занять ребенка.

Главное - помнить, что ребенок до 4-5 лет - это ребенок, которому движение необходимо как воздух. Он чувствует себя гармонично в активном обучении и изучении мира вокруг себя. Ответственность за поведение ребенка берет на себя взрослый.

Моя самая сложная поездка с двумя детьми был перелет на Тенерифе в очень маленьком чартере с турбулентностью, которая не позволяла ребёнку сидеть отстегнутым или ходить по салону на протяжении чуть более 6 часов.

ФОТО: Из личного архива Алены Змитрович

И так как же тогда организовать поездку с малышом?

Пойдем от интереса вашего ребенка. Он любитель покушать? Ему интересны книги? Конструкторы? Он уже готов поддержать настольную игру? Каждая мама знает изюминку своего ребенка, я могу поделиться, что подходит моим детям.

1. Подготавливаем ребенка к поездке. Предварительно смотрим книги и обсуждаем, куда поедем и каким транспортом будем пользоваться. Обсуждаем правила поведения в этом месте.

2. Собирая вещи, собираем рюкзачок ребенку, отдельный, именно его.

3. Много ходим перед перелетом (поездкой в машине). Смотрим и изучаем всё, что есть в аэропорту.

4. Как только зашли в самолёт, предлагаем ребенку осмотреться и повторяем правила, о которых заранее договорились.

5. В ручную кладь берем один комплект сменной одежды, салфетки (влажные, сухие)

6. Даже если заказали еду в самолет, маленькие перекусы всегда порадуют малыша. Обычно как для старших деток, так и для младших, покупаю в Биотеке печеньки, сушеные фрукты и пюре в пачках. Обязательно смотрю на количество сахара (сахар будоражит и дает заряд энергии, так что выбираем с пониженным содержанием сахара). Для перекуса отлично подойдут и заранее нарезанное яблоко или морковь.

7. Во время полета используем набор игр и книг. Я покую их в отдельные кармашки или пакетики. Также делаю заготовки для творчества.

Вот как это может выглядеть:

  • листы А5 (белые и цветные);
  • мелки маленькие (5 шт);
  • карандаши и точилка (5 шт);
  • наклейки;
  • 2-3 книги, которые может листать ребенок и одну, которую буду читать ему я;
  • небольшой фотоальбом (5-7 фото);
  • если ребенку около 5 лет, то отлично подойдет игра в стиле UNO;
  • раскраска с водой;
  • один цвет пластилина и одна формочка;
  • машинки или фигурки животных (2-3 шт.);
  • (по возрасту) конструктор LEGO (около 5-10 кубиков).

Дальше все зависит от продолжительности полета. В более длительные поездки еще могу взять книгу с лабиринтами, мягкие лабиринты, печати.

Во время взлета и посадки используем сосательную конфету на палочке из аптеки. В повседневной жизни мы их не употребляем. Обычно ребенок с большим увлечением сосет конфету и не замечает перепады давления.

Если вам повезло, полет хороший, то у вас всегда будет возможность походить с ребенком по салону. Наблюдайте за своим ребенком и старайтесь менять деятельность от менее активной к более подвижной. Здорово, если вы сможете играть на опережение и предложите ребенку пройтись в туалет или посчитать все кресла в самолете до того, как он устанет сидеть.

Имея такой арсенал, вы сможете провести полет интересно, проведете качественное время со своим ребенком, другие пассажиры не заметят его присутствие на борту, а гаджеты будут спокойно лежать у вас в сумке.

ФОТО: Из личного архива Алены Змитрович
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