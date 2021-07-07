Павлютс: Дорогой друг, если ты не будешь вакцинироваться, значит, тебе следует делать что-то другое

Министр здравоохранения поясняет, что будут ситуации, когда людям потребуется вакцинация против Covid-19 на рабочих местах, ведь существует риск заражения других людей - при контакте с клиентами, пациентами и коллегами.

Уже есть различные области, в которых общество должно выполнять обязательные требования, например, если кто-то решает отправиться в тропики, должен пройти вакцинацию от желтой лихорадки или сделать флюрографию легких перед родами.

"Чтобы мы, члены общества, не представляли угрозы для здоровья друг друга, правительству необходимо уравновесить это. Невакцинация не может быть причиной увольнения, это было бы неправильно, в то же время невакцинация могла бы стать причиной смены должностных обязанностей.

Дорогой друг, если ты не будешь вакцинироваться, значит, тебе следует делать что-то другое", - подчеркивает Даниэль Павлютс.

Как уже сообщалось ранее, работодатель будет иметь право уволить сотрудника, не получившего ковид-сертификат до 15 сентября, постановил Кабинет министров. Также решено, что вакцинация будет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях.

До 14 июля Министерство юстиции в сотрудничестве с министерствами здравоохранения, благосостояния, экономики и финансов подготовит поправки к Закону об управлении распространением инфекции Covid-19.

При разработке поправок будет предусмотрена обязанность работодателя не подвергать риску заражения общественные группы с особо высоким риском в случае заражения Covid-19.

Законопроект будет предусматривать обязанность работодателя предоставлять эпидемиологически безопасные услуги в медицинских, социальных и образовательных учреждениях, то есть поставщик услуг должен иметь сертификат о вакцинации или факте перенесенного заболевания.

Законопроект также предусматривает обязанность государства и самоуправлений предоставлять очно только эпидемиологически безопасные услуги, в то же время предусматривая возможность для лиц, не имеющих сертификат, очно получать только те услуги, которые невозможны удаленно.

Поправки к закону также предусматривают право работодателя запрашивать ковид-сертификат у сотрудников, чьи рабочие обязанности связаны с повышенным риском заразить других или заразиться самому.