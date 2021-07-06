Увольнение для невакцинированных и не только: что решило правительство?

Доплаты до 50% предусмотрены для определенных работников Центра профилактики и контроля заболеваний, а определенным сотрудникам Министерства здравоохранения и Национальной службы здравоохранения доплаты снижены до 15%.

Дополнительно выделено 1,37 миллиона евро для обеспечения больницам резервных накоплений на отпускные.

С 12 июля - новая общенациональная кампания по содействию вакцинации

12 июля стартует новая общенациональная кампания по популяризации вакцинации от Covid-19, которая будет включать наружную рекламу и более широко задействует СМИ, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства.

"С 12 июля мы продолжим с новой кампанией, с новым месседжем и установками, и одна из наших основных задач - добиться максимальной видимости в окружающей среде", - сказал министр.

В рамках кампании

планируется размещение наружной рекламы в различных форматах в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Резекне, Валмиере, Цесисе, Лиепае, Сигулде, Тукумсе и Вентспилсе.

Планируется также разместить плакаты в публичном пространстве всех самоуправлений, на афишных тумбах и досках объявлений, в лифтах многоквартирных домов и в отделениях Latvijas Pasts.

При помощи мобильных трейлеров также планируется распространение листовок в местах скопления людей, на мероприятиях и в медицинских учреждениях.

В кампании будут участвовать социальные сети, телеканалы и радиостанции, а также ведущие новостные порталы.

На заседании правительства министр представил новые плакаты с рекламой вакцинации. В них фигурируют такие лозунги, как "Без вакцины нет победы" и "Без вакцины нет учебы - вакцинируйтесь!".

Лотерея

Павлютс также сообщил о лотерее для привитых, в ходе которой каждую неделю планируется розыгрыш пяти призов, по одному для каждого региона Латвии. Кроме того, каждую неделю будут разыгрываться 100 призов по 100 евро каждый и 100 призов для посещения культурных, спортивных или развлекательных мероприятий. Планируется также ежемесячный розыгрыш. Имена победителей будут опубликованы на сайте manavakcina.lv.

Главный приз - ноябрьский финальный розыгрыш для пяти человек в прямом эфире телешоу. Будет разыгрываться большая награда в размере 100 000 евро и малые награды.

В то же время планируется проводить еженедельные розыгрыши для пожилых людей старше 60 лет.

Будет создан социально-экономический портрет вакцинированных от Covid-19

Кабмин поддержал предложение Министерства экономики о создании социально-экономического портрета лиц, начавших вакцинацию от Covid-19 и завершивших вакцинацию.

"Создание социально-экономического портрета этих групп на основе данных, уже имеющихся о них в национальных информационных системах, и объединение этих данных в единый массив псевдонимизированных данных станет важным источником для понимания важности вакцинации для общества в целом и в отдельных секторах", - считает министерство.

Зачем?

По мнению министерства, эти данные могут послужить важным источником информации для принятия дальнейших решений по реализации и эффективности мер по ограничению распространения Covid-19, а также для выявления наиболее уязвимых групп лиц.

Поддержанные правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19 предусматривают, что Центральное статистическое управление (CSP) раз в две недели на основе данных Национальной службы здравоохранения о людях, завершивших вакцинацию, будет связывать персональные коды этих людей с имеющимися в распоряжении CSP данными о них. Далее персональные коды будут удалены.

Министерство экономики будет анализировать упомянутые данные в течение максимум двух недель с момента получения и регулярно представлять подготовленную информацию межведомственной координационной группе для дальнейшей работы.