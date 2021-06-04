Пт, 9.07.2021
Были некоторые коммуникационные ошибки и неудачные решения по размещению столбиков на улицах Риги, которые исправляются, но в целом столица не откажется от использования таких столбиков. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

Напряжение между конкурентами растет. Почему стратегия Густава не работает?
Сериал "Гонка за восьмеркой!". Третья серия

ФОТО: Shutterstock/Ekrānuzņēmums no video/ TVNET kolāža

Третью неделю подряд мы следим за приключениями Марии Берзини и Густава Терзенса, участников вызова "Гонка за восьмеркой!". Оба ведут жесткую конкуренцию, пытаясь различными способами снизить показания счетчиков электроэнергии. Как у конкурентов дела на этой неделе? Оправдает ли измеритель мощности высокие ожидания Марии? И почему показатель Energo pulss Густава упорно стоит на месте, не позволяя ему пробиться в лидеры? Ответы на эти вопросы и полезные советы экспертов вы узнаете, наблюдая за событиями третьей серии вызова.

Как идут дела в вызове у новоприбывшего?

Прошла неделя, но Густав с разочарованием заключает, что даже честно соблюдая все обещанные им пункты, его показатель Energo pulss все еще стоит на месте: "Все, что я обещал, я сделал - я отключил все зарядные устройства для телефонов, у нас дома их четыре. Вытащил все (три) компьютера из розеток. И я вытащил все удлинители, а не только нажал красную кнопку на них".

Что такое Energo pulss?

Energo pulss - это уникальная программа оценки и анализа потребления электроэнергии, разработанная для клиентов Elektrum. Она дает возможность сравнить потребление электроэнергии в вашем доме с другими похожими домохозяйствами Латвии, предлагая оценку потребления электроэнергии в доме и советы для более эффективного использования энергии, не понижая привычный уровень комфорта.

Он также выполнил свое обещание разморозить морозилку, с радостью заключив, что "этот холодильник заработал по-другому".

"Мы говорили с детьми, что кипятим в чайнике столько воды, сколько нужно. Для стиральной машины я уменьшил режим сушильной машины с двух с половиной часов до полутора часов, и одежда все равно сохнет, и я надеюсь, что потребляется меньше электроэнергии", - отмечает новоприбывший участник вызова.

  • Энергопотребление жилища в режиме ожидания может составлять до 10% от общего энергопотребления жилища.
  • Каждый сантиметр льда увеличивает потребление электроэнергии на 10%.
  • Кипячение в чайнике только необходимого количества воды вместо кипячения полного чайника снижает потребление электроэнергии в 4 раза.
  • Уменьшая время сушки белья, вы можете каждый раз экономить около 1 кВтч.

Эксперт Центра энергоэффективности Elektrum Анрийс Тукулис хвалит решимость Густава: "Ты уже говоришь как отличник. Ты действительно много сделал, и эти вещи определенно сэкономят тебе деньги, например, когда вытаскиваешь зарядное устройство, сначала обрати внимание на те, которые нагреваются, либо на те, у которых горит лампочка - они, скорее всего, эти похитители энергии".

Эксперт отмечает, что

уменьшив время сушки белья в стиральной машине, можно убить двух зайцев одним выстрелом - не только сэкономить энергию в процессе сушки, но и, если погладить белье немного влажным, также можно сэкономить на глажке.

Изучив все привычки Густава, Анрийс Тукулис считает, что что-то не так, потому что показатель Energo pulss участника соревнования должен быть выше. " как насчет показаний счетчика? Ты их регулярно передаешь?" - хочет уточнить он. Заметно стыдясь, Густав признает, что в этом отношении он грешит: "Нерегулярно. Пока что нерегулярно. Это как-то вышло из-под дисциплины".

Эксперт указывает, что это могло быть причиной того, что показатель Густава так упорно держится у отметки 6. Оказывается,

чтобы получить точный показать Energo pulss, важно ежемесячно предоставлять показания счетчика, чтобы их можно было сравнивать с аналогичными домохозяйствами.

Помогли ли Марии измерители электроэнергии найти самых крупных "виновников"?

Мария Берзиня ранее уже получила возможность опробовать измерители электроэнергии, с помощью которых можно сравнивать различные электрические устройства. Пришло время узнать, как Мария справилась с измерениями и помогли ли интеллектуальные устройства найти самого крупного потребителя энергии в доме.

"В эти недели я стала детективом и пыталась выяснить, кто является самым большим вором электричества в моем летнем доме", - говорит участница, добавляя, что ее ждал сюрприз, "было неожиданностью - я думала, что холодильник тратит больше, но он потребляет всего около шести киловатт-час электроэнергии в неделю".

Мария рассказывает, что измерила энергию и у насоса: "Это была целая эпопея, когда мы откапывали снег и выливали все в яму".

Видео: Сериал "Гонка за восьмеркой!" (Skrējiens pēc astoņi!).Третья серия

Прилежные замеры принесли свои плоды, и Марии удалось выяснить самое главное: "Самый большой вор, если честно, вместе со стиральной машиной и электрической духовкой оказался бойлер".

Эксперт Elektrum Анрийс Тукулис не согласен с тем, что бойлер следует называть "вором": "Как я уже упоминал ранее, для нагрева воды действительно требуется много энергии, но, глядя на показатели Марии, этот бойлер нуждается в техническом обслуживании или надо отрегулировать более эффективную температуру".

Эксперт указывает, что предположение Марии о минимальном потреблении электроэнергии холодильника также заблуждение: "В недельном исчислении потребление холодильника может показаться не таким высоким, но если мы посмотрим на это за год, тогда обязательно надо думать и об этом устройстве ".

Он рекомендует установить эффективную температуру - в холодильнике плюс 5 градусов, в морозильнике - минус 18, потому что каждый излишне пониженный градус увеличивает потребление электроэнергии на 5 процентов.

Выслушав советы специалиста, Мария смеется, что с бойлером получилось, как в латышской поговорке: "Не суди человека по шляпе!". "Очевидно, что он и должен (тратить), потому что нужно нагревать воду, но я должна больше подумать о холодильнике".

Конкуренты обмениваются "гаджетами"

Хотя Густав восхищается Марией, потому что теперь она четко знает, сколько киловатт-час потребляет каждый прибор в доме, он сомневается, что смог бы сам пользоваться измерителями энергии.

Тем не менее, Мария призывает конкурента попробовать своих собственных проверенных эффективных помощников: "Давай поменяемся, потому что твои дети хотят получить более высокие оценки!"

"Мне кажется, что я не хочу ничего мерить, потому что я же все сделал, все вытащил, но все равно шесть! Это может быть станет причиной того, что я наконец преодолею свою лень", - Густав все-таки позволил уговорить себя измерить мощность.

"Ты можешь дать детям еще одно задание, чтобы они поработали за тебя", - смеется Мария, добавляя, что как только это будет сделано, уже можно будет попытаться понять результат обоих участников в финале соревнования.

"Моя интуиция подсказывает, что будет ничья и правда победит", - предсказывает Густав в конце 3-й серии.

В финальной серии сериала "Гонка за восьмеркой" мы узнаем результаты Густава и Марии на финишной прямой. Как вы думаете, хоть одному из них удастся дойти до заветной восьмерки?

Здесь можно узнать показатель Energo pulss в вашем доме и найти практические советы по его улучшению, а в комментариях мы просим каждого поделиться своими идеями и проверенными практикой рекомендациями по повышению энергоэффективности.

 

Статья создана в сотрудничестве с Elektrum.

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