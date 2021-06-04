Напряжение между конкурентами растет. Почему стратегия Густава не работает?

Мария Берзиня ранее уже получила возможность опробовать измерители электроэнергии, с помощью которых можно сравнивать различные электрические устройства. Пришло время узнать, как Мария справилась с измерениями и помогли ли интеллектуальные устройства найти самого крупного потребителя энергии в доме.
"В эти недели я стала детективом и пыталась выяснить, кто является самым большим вором электричества в моем летнем доме", - говорит участница, добавляя, что ее ждал сюрприз, "было неожиданностью - я думала, что холодильник тратит больше, но он потребляет всего около шести киловатт-час электроэнергии в неделю".
Мария рассказывает, что измерила энергию и у насоса: "Это была целая эпопея, когда мы откапывали снег и выливали все в яму".
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Прилежные замеры принесли свои плоды, и Марии удалось выяснить самое главное: "Самый большой вор, если честно, вместе со стиральной машиной и электрической духовкой оказался бойлер".
Эксперт Elektrum Анрийс Тукулис не согласен с тем, что бойлер следует называть "вором": "Как я уже упоминал ранее, для нагрева воды действительно требуется много энергии, но, глядя на показатели Марии, этот бойлер нуждается в техническом обслуживании или надо отрегулировать более эффективную температуру".
Эксперт указывает, что предположение Марии о минимальном потреблении электроэнергии холодильника также заблуждение: "В недельном исчислении потребление холодильника может показаться не таким высоким, но если мы посмотрим на это за год, тогда обязательно надо думать и об этом устройстве ".
Он рекомендует установить эффективную температуру - в холодильнике плюс 5 градусов, в морозильнике - минус 18, потому что каждый излишне пониженный градус увеличивает потребление электроэнергии на 5 процентов.
Выслушав советы специалиста, Мария смеется, что с бойлером получилось, как в латышской поговорке: "Не суди человека по шляпе!". "Очевидно, что он и должен (тратить), потому что нужно нагревать воду, но я должна больше подумать о холодильнике".
Конкуренты обмениваются "гаджетами"
Хотя Густав восхищается Марией, потому что теперь она четко знает, сколько киловатт-час потребляет каждый прибор в доме, он сомневается, что смог бы сам пользоваться измерителями энергии.
Тем не менее, Мария призывает конкурента попробовать своих собственных проверенных эффективных помощников: "Давай поменяемся, потому что твои дети хотят получить более высокие оценки!"
"Мне кажется, что я не хочу ничего мерить, потому что я же все сделал, все вытащил, но все равно шесть! Это может быть станет причиной того, что я наконец преодолею свою лень", - Густав все-таки позволил уговорить себя измерить мощность.
"Ты можешь дать детям еще одно задание, чтобы они поработали за тебя", - смеется Мария, добавляя, что как только это будет сделано, уже можно будет попытаться понять результат обоих участников в финале соревнования.
"Моя интуиция подсказывает, что будет ничья и правда победит", - предсказывает Густав в конце 3-й серии.
В финальной серии сериала "Гонка за восьмеркой" мы узнаем результаты Густава и Марии на финишной прямой. Как вы думаете, хоть одному из них удастся дойти до заветной восьмерки?
Здесь можно узнать показатель Energo pulss в вашем доме и найти практические советы по его улучшению, а в комментариях мы просим каждого поделиться своими идеями и проверенными практикой рекомендациями по повышению энергоэффективности.
Статья создана в сотрудничестве с Elektrum.