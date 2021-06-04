Напряжение между конкурентами растет. Почему стратегия Густава не работает?

Как идут дела в вызове у новоприбывшего?

Прошла неделя, но Густав с разочарованием заключает, что даже честно соблюдая все обещанные им пункты, его показатель Energo pulss все еще стоит на месте: "Все, что я обещал, я сделал - я отключил все зарядные устройства для телефонов, у нас дома их четыре. Вытащил все (три) компьютера из розеток. И я вытащил все удлинители, а не только нажал красную кнопку на них".

Что такое Energo pulss? Energo pulss - это уникальная программа оценки и анализа потребления электроэнергии, разработанная для клиентов Elektrum. Она дает возможность сравнить потребление электроэнергии в вашем доме с другими похожими домохозяйствами Латвии, предлагая оценку потребления электроэнергии в доме и советы для более эффективного использования энергии, не понижая привычный уровень комфорта.

Он также выполнил свое обещание разморозить морозилку, с радостью заключив, что "этот холодильник заработал по-другому".

"Мы говорили с детьми, что кипятим в чайнике столько воды, сколько нужно. Для стиральной машины я уменьшил режим сушильной машины с двух с половиной часов до полутора часов, и одежда все равно сохнет, и я надеюсь, что потребляется меньше электроэнергии", - отмечает новоприбывший участник вызова.

Энергопотребление жилища в режиме ожидания может составлять до 10% от общего энергопотребления жилища.

Каждый сантиметр льда увеличивает потребление электроэнергии на 10%.

Кипячение в чайнике только необходимого количества воды вместо кипячения полного чайника снижает потребление электроэнергии в 4 раза.

Уменьшая время сушки белья, вы можете каждый раз экономить около 1 кВтч.

Эксперт Центра энергоэффективности Elektrum Анрийс Тукулис хвалит решимость Густава: "Ты уже говоришь как отличник. Ты действительно много сделал, и эти вещи определенно сэкономят тебе деньги, например, когда вытаскиваешь зарядное устройство, сначала обрати внимание на те, которые нагреваются, либо на те, у которых горит лампочка - они, скорее всего, эти похитители энергии".

Эксперт отмечает, что

уменьшив время сушки белья в стиральной машине, можно убить двух зайцев одним выстрелом - не только сэкономить энергию в процессе сушки, но и, если погладить белье немного влажным, также можно сэкономить на глажке.

Изучив все привычки Густава, Анрийс Тукулис считает, что что-то не так, потому что показатель Energo pulss участника соревнования должен быть выше. " как насчет показаний счетчика? Ты их регулярно передаешь?" - хочет уточнить он. Заметно стыдясь, Густав признает, что в этом отношении он грешит: "Нерегулярно. Пока что нерегулярно. Это как-то вышло из-под дисциплины".

Эксперт указывает, что это могло быть причиной того, что показатель Густава так упорно держится у отметки 6. Оказывается,

чтобы получить точный показать Energo pulss, важно ежемесячно предоставлять показания счетчика, чтобы их можно было сравнивать с аналогичными домохозяйствами.