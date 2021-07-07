Ср, 7.07.2021
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Владимир Меньшов

Новая система выписывания лекарств спустя год: сколько пациенты сэкономили?

ФОТО: Пресс-фото

1 апреля прошлого года в Латвии был введен новый порядок выписки компенсируемых государством медикаментов. В нем установлено, что в дальнейшем в рецепте на лекарство врач указывает не название конкретного лекарственного препарата, а название активного или лечащего вещества конкретного медикамента.

Когда пациент с рецептом отправляется в аптеку, фармацевт выдает пациенту самое дешевое лекарство, содержащее указанное в рецепте активное вещество. Данные Национальной службы здоровья (NVD) показывают, что изменения принесли пациентам неоценимую пользу - с момента введения изменений до 31 марта этого года пациенты, ежемесячно покупая медикаменты, сэкономили больше миллиона евро. Врачи отмечают - для многих пациентов эти изменения стали единственным способом, чтобы они могли позволить себе купить все назначенные врачом медикаменты и получать полноценное лечение.

С 1 апреля 2020 года, когда врачи начали указывать в рецептах только активное вещество лекарственного препарата, до 31 марта 2021 года,

доплаты пациентов за медикаменты уменьшились на 29% или 13,27 млн евро.

Парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмарс Дуритис отмечает, что первоначальной целью изменений было повышение возможностей каждого жителя Латвии на получение полноценного лечения: "Главной целью, ради которой были выдвинуты принятые в прошлом году изменения, были сравнительно высокие в Латвии доплаты пациентов за медицинское обслуживание. Хотя значительная часть компенсируемых медикаментов покрывается со стороны государства, но и часть, которую должны покрывать сами пациенты, составляет значительную сумму, которую не все могут себе позволить. Поэтому, для обеспечения доступности медикаментов, их надо было сделать как можно дешевле. Одним из широко применяемых в мире методов является выдача самого дешевого референтного лекарственного препарата. Считаю, что система себя оправдала, поскольку мы видим снижение цен на лекарства".

Несмотря на прозвучавшие мнения о том, что изменения не дали желаемого результата, президент Латвийской Ассоциации сельских семейных врачей, семейный врач Dr. Лига Козловска отмечает, что для многих пациентов, особенно сениоров и жителей сельских регионов, принятый в прошлом году порядок выписки лекарств стал единственным способом, позволяющим им купить необходимые медикаменты: "Это и стало одной из основных причин, по которой ассоциация поддержала принятие конкретного закона: упоминание в рецепте активного вещества, а не конкретного названия лекарства, уже много лет входит в опыт развитых стран мира. Благодаря этой системе у пациентов значительно повысилась возможность получать лечение - доплачивая совсем небольшую сумму, которая обычно укладывается в границы нескольких евро, пациент получает полноценный лекарственный препарат. Это особенно важно для сениоров, у которых небольшие пенсии, а лекарств обычно приходится покупать больше. Если раньше они иногда делили таблетку пополам, чтобы хватило на более долгое время, или покупали только часть медикаментов, то теперь они могут купить большую часть необходимых лекарств. Пациенты очень ценят это и довольны, что могут принимать медикаменты регулярно. Своим пациентам конкретный лекарственный препарат я выписываю очень редко - всего в 2 или 3% случаев. Я совершенно определенно не могу согласиться, что какой-то медикамент менее эффективен, чем другой.

Все медикаменты зарегистрированы, и их качество признано Европейским Агентством лекарственных средств. Если имеются какое-то проблемы, то чаще всего это неправильно выбранная врачом комбинация медикаментов".

Председатель правления Латвийской ассоциации генерических медикаментов Эгилс Эйнарс Юршевицс отмечает, что реформа не только обеспечивает экономию для государства и пациентов, но и помогает созданию здоровой конкуренции среди фармацевтических компаний: "Лекарства являются не только незаменимым помощником в процессе лечения, но и коммерцией, устанавливающей, что продавать надо как можно больше и дороже. Государство за счет этого нового порядка значительно ограничило рост цен, вынуждая производителей стараться снижать цены. Данные NVD показывают, что в течение года со времени принятия изменений уменьшилась базовая цена компенсации для 364 медикаментов, среднее снижение цены составило 19,76 евро. Прежний порядок, когда пациент мог, доплатив, выбрать конкретный лекарственный препарат или врач мог выписать любые лекарства из списка компенсируемых лекарств, создавал риск искажения конкуренции, поскольку на выбор врачей в пользу какого-либо конкретного лекарственного средства могли повлиять маркетинговые действия компаний. Сейчас подобная возможность минимальна, поскольку выписывая конкретный медикамент, в рецепте следует указать медицинское обоснование. Поэтому человек не переплачивает за эквивалентный в плане лечения медикамент, только в другой упаковке или с другим названием".

Эксперты отмечают, что было бы некорректно говорить, что с введением изменений пациенты не могут получать полноценное лечение. Введенная в прошлом году система устанавливает, что в 30% случаев, если это необходимо по медицинским показаниям пациента, врач имеет право указывать в рецепте конкретное название медикамента. Это касается тех редких случаев, когда пациент не ощущает достаточного эффекта от более дешевого медикамента или испытывает какое-либо побочное действие. Данные NVD подтверждают, что до 31 марта этого года в 89% случаев пациенты в аптеке получали более дешевый медикамент на основании рецепта, в котором указывалось только активное вещество. Это показывает, что конкретная система себя оправдала, и переход пациентов на самый дешевый референтный лекарственный препарат был успешным.

Эгилс Эйнарс Юршевицс отмечает, что в системе, несомненно, имеются места для совершенствования, например, увеличив общий бюджет, выделенный на финансирование компенсируемых медикаментов. Если проанализировать бюджет на компенсируемые лекарства на одного жителя в Балтии, то в Латвии выделяется 85,28 евро в год, в Эстонии 142,20 евро и в Литве - 161,45 евро. Профессионалы отрасли еще раньше призывали правительство обдумать возможность увеличения финансирования компенсируемых медикаментов, что позволило бы повысить доступность медикаментов для пациентов. Возможно, с увеличением финансирования лекарственных препаратов из государственного бюджета следовало бы ввести систему, подобную действующей во многих других странах ЕС, например, в Эстонии,

- сам житель за лекарства, включенные в список компенсируемых, доплачивает до определенного максимального уровня, например, до 100 евро в год.

По достижении этой суммы начинает действовать полная поддержка со стороны государства. Это защитило бы наиболее тяжело больных пациентов, особенно пенсионеров, для которых покупка лекарств является проблемой, чтобы уложиться в возможности своего бюджета.

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