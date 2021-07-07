Новая система выписывания лекарств спустя год: сколько пациенты сэкономили?

Председатель правления Латвийской ассоциации генерических медикаментов Эгилс Эйнарс Юршевицс отмечает, что реформа не только обеспечивает экономию для государства и пациентов, но и помогает созданию здоровой конкуренции среди фармацевтических компаний: "Лекарства являются не только незаменимым помощником в процессе лечения, но и коммерцией, устанавливающей, что продавать надо как можно больше и дороже. Государство за счет этого нового порядка значительно ограничило рост цен, вынуждая производителей стараться снижать цены. Данные NVD показывают, что в течение года со времени принятия изменений уменьшилась базовая цена компенсации для 364 медикаментов, среднее снижение цены составило 19,76 евро. Прежний порядок, когда пациент мог, доплатив, выбрать конкретный лекарственный препарат или врач мог выписать любые лекарства из списка компенсируемых лекарств, создавал риск искажения конкуренции, поскольку на выбор врачей в пользу какого-либо конкретного лекарственного средства могли повлиять маркетинговые действия компаний. Сейчас подобная возможность минимальна, поскольку выписывая конкретный медикамент, в рецепте следует указать медицинское обоснование. Поэтому человек не переплачивает за эквивалентный в плане лечения медикамент, только в другой упаковке или с другим названием".
Эксперты отмечают, что было бы некорректно говорить, что с введением изменений пациенты не могут получать полноценное лечение. Введенная в прошлом году система устанавливает, что в 30% случаев, если это необходимо по медицинским показаниям пациента, врач имеет право указывать в рецепте конкретное название медикамента. Это касается тех редких случаев, когда пациент не ощущает достаточного эффекта от более дешевого медикамента или испытывает какое-либо побочное действие. Данные NVD подтверждают, что до 31 марта этого года в 89% случаев пациенты в аптеке получали более дешевый медикамент на основании рецепта, в котором указывалось только активное вещество. Это показывает, что конкретная система себя оправдала, и переход пациентов на самый дешевый референтный лекарственный препарат был успешным.
Эгилс Эйнарс Юршевицс отмечает, что в системе, несомненно, имеются места для совершенствования, например, увеличив общий бюджет, выделенный на финансирование компенсируемых медикаментов. Если проанализировать бюджет на компенсируемые лекарства на одного жителя в Балтии, то в Латвии выделяется 85,28 евро в год, в Эстонии 142,20 евро и в Литве - 161,45 евро. Профессионалы отрасли еще раньше призывали правительство обдумать возможность увеличения финансирования компенсируемых медикаментов, что позволило бы повысить доступность медикаментов для пациентов. Возможно, с увеличением финансирования лекарственных препаратов из государственного бюджета следовало бы ввести систему, подобную действующей во многих других странах ЕС, например, в Эстонии,
- сам житель за лекарства, включенные в список компенсируемых, доплачивает до определенного максимального уровня, например, до 100 евро в год.
По достижении этой суммы начинает действовать полная поддержка со стороны государства. Это защитило бы наиболее тяжело больных пациентов, особенно пенсионеров, для которых покупка лекарств является проблемой, чтобы уложиться в возможности своего бюджета.