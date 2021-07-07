Новая система выписывания лекарств спустя год: сколько пациенты сэкономили?

Парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмарс Дуритис отмечает, что первоначальной целью изменений было повышение возможностей каждого жителя Латвии на получение полноценного лечения: "Главной целью, ради которой были выдвинуты принятые в прошлом году изменения, были сравнительно высокие в Латвии доплаты пациентов за медицинское обслуживание. Хотя значительная часть компенсируемых медикаментов покрывается со стороны государства, но и часть, которую должны покрывать сами пациенты, составляет значительную сумму, которую не все могут себе позволить. Поэтому, для обеспечения доступности медикаментов, их надо было сделать как можно дешевле. Одним из широко применяемых в мире методов является выдача самого дешевого референтного лекарственного препарата. Считаю, что система себя оправдала, поскольку мы видим снижение цен на лекарства".

Несмотря на прозвучавшие мнения о том, что изменения не дали желаемого результата, президент Латвийской Ассоциации сельских семейных врачей, семейный врач Dr. Лига Козловска отмечает, что для многих пациентов, особенно сениоров и жителей сельских регионов, принятый в прошлом году порядок выписки лекарств стал единственным способом, позволяющим им купить необходимые медикаменты: "Это и стало одной из основных причин, по которой ассоциация поддержала принятие конкретного закона: упоминание в рецепте активного вещества, а не конкретного названия лекарства, уже много лет входит в опыт развитых стран мира. Благодаря этой системе у пациентов значительно повысилась возможность получать лечение - доплачивая совсем небольшую сумму, которая обычно укладывается в границы нескольких евро, пациент получает полноценный лекарственный препарат. Это особенно важно для сениоров, у которых небольшие пенсии, а лекарств обычно приходится покупать больше. Если раньше они иногда делили таблетку пополам, чтобы хватило на более долгое время, или покупали только часть медикаментов, то теперь они могут купить большую часть необходимых лекарств. Пациенты очень ценят это и довольны, что могут принимать медикаменты регулярно. Своим пациентам конкретный лекарственный препарат я выписываю очень редко - всего в 2 или 3% случаев. Я совершенно определенно не могу согласиться, что какой-то медикамент менее эффективен, чем другой.