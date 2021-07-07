Килограмм гашиша почтой: СГД начала расследование

В июне сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции СГД, осуществляющие углубленный таможенный контроль почтовых отправлений, обнаружили около 871,5 грамма гашиша.

Уголовное дело возбуждено в соответствии с характеристиками уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 190.1 Уголовного закона - в отношении контрабанды наркотических средств в крупном размере.

В результате проведения специальных следственных мероприятий задержаны два человека. Во время обыска по месту жительства были обнаружены и изъяты наркотики - возможно, гашиш, цифровые весы и полимерные пакеты с возможно останками гашиша, а также мобильные телефоны, которые будут проанализированы в ходе дальнейшего уголовного расследования.

Оба лица признаны подозреваемыми, к ним применяются меры, не связанные с лишением свободы.