Килограмм гашиша почтой: СГД начала расследование
Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) возбудило уголовное дело после того, как в почтовом отправлении из Германии был обнаружен почти килограмм гашиша.
Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) возбудило уголовное дело после того, как в почтовом отправлении из Германии был обнаружен почти килограмм гашиша.
В июне сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции СГД, осуществляющие углубленный таможенный контроль почтовых отправлений, обнаружили около 871,5 грамма гашиша.
Уголовное дело возбуждено в соответствии с характеристиками уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 190.1 Уголовного закона - в отношении контрабанды наркотических средств в крупном размере.
В результате проведения специальных следственных мероприятий задержаны два человека. Во время обыска по месту жительства были обнаружены и изъяты наркотики - возможно, гашиш, цифровые весы и полимерные пакеты с возможно останками гашиша, а также мобильные телефоны, которые будут проанализированы в ходе дальнейшего уголовного расследования.
Оба лица признаны подозреваемыми, к ним применяются меры, не связанные с лишением свободы.
СГД напоминает, что почтовые отправления контролируются и на них распространяются все ограничения и запреты, установленные нормативными актами на перемещение товаров и предметов через государственную границу. Контрабанда наркотиков - это серьезное или особо серьезное преступление, наказуемое лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, и каждый гражданин, особенно молодые люди, должен осознавать возможные последствия безрассудного поведения при заказе и получении таких посылок почты, безрассудно полагаясь на возможность остаться непойманным.