Литва построит стену на границе с Беларусью

"Мы начнем строить дополнительный барьер между Литвой и Беларусью, это станет знаком и сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов", - сказала она на пресс-конференции, отметив, что для усиления патрулирования границы власти привлекут армию.

О планах построить стену еще 17 июня сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. В МВД уточнили, что рассматривают разные варианты - одна или две стены, с колючей проволокой или сигнализацией.

Размеры и стоимость

Граница между Литвой и Беларусь составляет 678,8 километра, на данный момент стена установлена на 78-километровом участке границы. На 92,5 километра границы установить стену невозможно, т.к. там граница проходит по водоемам. Стена, таким образом, должна быть протяженностью в 508 километров.

По оценкам, стоимость километра такой стены может составить 30 тысяч евро, а дополнительные траты за интеграцию и установку видеокамер, датчиков и пр. обойдется еще в 130 тысяч евро за километр.

Контекст

В начале июля в Литве был объявлен режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси. С начала года через белорусскую территорию в Литву попали больше 1400 мигрантов - больше всего из стран Африки и Ближнего Востока. Власти страны утверждают, что нелегальных мигрантов из Беларуси намеренно направляют в сторону литовской границы.

В Литве проживает множество сторонников и даже лидеров белорусской оппозиции, среди которых - Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на выборах.