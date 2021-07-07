Ср, 7.07.2021
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участник кровавого конфликта под Екабпилсом

Литва построит стену на границе с Беларусью

ФОТО: Pixabay

Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы, объявила о планах построить дополнительный барьер на государственной границе с Беларусью, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов, пишет "Медуза" со ссылкой на Reuters.

"Мы начнем строить дополнительный барьер между Литвой и Беларусью, это станет знаком и сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов", - сказала она на пресс-конференции, отметив, что для усиления патрулирования границы власти привлекут армию.

О планах построить стену еще 17 июня сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. В МВД уточнили, что рассматривают разные варианты - одна или две стены, с колючей проволокой или сигнализацией.

Размеры и стоимость

Граница между Литвой и Беларусь составляет 678,8 километра, на данный момент стена установлена на 78-километровом участке границы. На 92,5 километра границы установить стену невозможно, т.к. там граница проходит по водоемам. Стена, таким образом, должна быть протяженностью в 508 километров.

По оценкам, стоимость километра такой стены может составить 30 тысяч евро, а дополнительные траты за интеграцию и установку видеокамер, датчиков и пр. обойдется еще в 130 тысяч евро за километр.

Контекст

В начале июля в Литве был объявлен режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси. С начала года через белорусскую территорию в Литву попали больше 1400 мигрантов - больше всего из стран Африки и Ближнего Востока. Власти страны утверждают, что нелегальных мигрантов из Беларуси намеренно направляют в сторону литовской границы.

В Литве проживает множество сторонников и даже лидеров белорусской оппозиции, среди которых - Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на выборах.

В мае глава Беларуси заявил, что Беларусь больше не будет мешать транзиту наркотиков и нелегальных мигрантов в Европу, объяснив это тем, что страны Европы развязали гибридную войну против Беларуси.

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