В мире растет заболеваемость из-за дельта-варианта Covid-19

Дельта-вариант Covid-19 стал доминирующим в Эстонии

На 26-й неделе этого года в Эстонии выявлено 227 новых случаев заболевания. По сравнению с прошлой неделей количество новых случаев увеличилось на 37,6 процента, сообщает эстонское СМИ Postimees.

Доля образцов, показывающих дельта-вариант, выросла до 67 процентов.

Симптоматические случаи составляют 88,5%, а бессимптомные случаи - 11,5%:

"Заболевание в основном проявляется недомоганием и головными болями. Зараженные - это в основном молодые, непривитые люди".

6,9 процента инфицированных нуждаются в госпитализации. Их количество увеличилось на 29,2 процента.

Среди пациентов старше 60 лет госпитализация потребовалась 10,8%:

"Пожилые люди, которые не были вакцинированы или сделали только одну прививку, в основном госпитализированы".

В Эстонии от коронавируса и его осложнений всего умерло 1270 человек, что составляет 0,97 процента от всех случаев заражения.

В Германии снова растет число случаев заражения

Хотя число инфекций растет, смертность от Covid-19 продолжает неуклонно снижаться, заявил в среду Институт Роберта Коха (RKI).