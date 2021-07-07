В мире растет заболеваемость из-за дельта-варианта Covid-19
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, заболеваемость Covid-19 остается низкой, но количество инфекций медленно растет.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, заболеваемость Covid-19 остается низкой, но количество инфекций медленно растет.
Дельта-вариант Covid-19 стал доминирующим в Эстонии
На 26-й неделе этого года в Эстонии выявлено 227 новых случаев заболевания. По сравнению с прошлой неделей количество новых случаев увеличилось на 37,6 процента, сообщает эстонское СМИ Postimees.
Доля образцов, показывающих дельта-вариант, выросла до 67 процентов.
Симптоматические случаи составляют 88,5%, а бессимптомные случаи - 11,5%:
6,9 процента инфицированных нуждаются в госпитализации. Их количество увеличилось на 29,2 процента.
Среди пациентов старше 60 лет госпитализация потребовалась 10,8%:
В Эстонии от коронавируса и его осложнений всего умерло 1270 человек, что составляет 0,97 процента от всех случаев заражения.
В Германии снова растет число случаев заражения
Хотя число инфекций растет, смертность от Covid-19 продолжает неуклонно снижаться, заявил в среду Институт Роберта Коха (RKI).
При росте числа заболевших, в стране появляются опасения по поводу распространения дельта-штамма коронавируса.