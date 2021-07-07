Ср, 7.07.2021
Судя по всему, в условиях четырехдневной рабочей недели мотивация сотрудников и производительность труда растет - люди чувствуют себя более мотивированными и более эффективно работают Томас Реш, социолог-экономист
Томас Реш, социолог-экономист

В мире растет заболеваемость из-за дельта-варианта Covid-19

ФОТО: Noiel/Shutterstock

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, заболеваемость Covid-19 остается низкой, но количество инфекций медленно растет.

Дельта-вариант Covid-19 стал доминирующим в Эстонии

На 26-й неделе этого года в Эстонии выявлено 227 новых случаев заболевания. По сравнению с прошлой неделей количество новых случаев увеличилось на 37,6 процента, сообщает эстонское СМИ Postimees.

Доля образцов, показывающих дельта-вариант, выросла до 67 процентов.

Симптоматические случаи составляют 88,5%, а бессимптомные случаи - 11,5%:

"Заболевание в основном проявляется недомоганием и головными болями. Зараженные - это в основном молодые, непривитые люди".

6,9 процента инфицированных нуждаются в госпитализации. Их количество увеличилось на 29,2 процента.

Среди пациентов старше 60 лет госпитализация потребовалась 10,8%:

"Пожилые люди, которые не были вакцинированы или сделали только одну прививку, в основном госпитализированы".

В Эстонии от коронавируса и его осложнений всего умерло 1270 человек, что составляет 0,97 процента от всех случаев заражения.

В Германии снова растет число случаев заражения 

Хотя число инфекций растет, смертность от Covid-19 продолжает неуклонно снижаться, заявил в среду Институт Роберта Коха (RKI).

При росте числа заболевших, в стране появляются опасения по поводу распространения дельта-штамма коронавируса.

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