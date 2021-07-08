Работе - быть: Рижский аэропорт принимает назад уволенных сотрудников

В настоящее время в аэропорту занято 965 человек, в том числе 40 работников, которых аэропорт был вынужден уволить в прошлом году. Их число растет, так как увеличивается поток пассажиров.

"В связи с этим мы зовем работников назад. В настоящее время имеется 40 вакансий, которые мы надеемся в скором времени заполнить, и будут еще", - сказала руководитель аэропорта.

Одиня отметила, что количество полетов и пассажиров в Рижском аэропорту "растет с каждым днем".

Что же было еще два года назад?

Она напомнила, что в 2019 году аэропорт обслужил 7,8 млн пассажиров, а в 2020 году - 2,01 млн. В первом полугодии текущего года обслужено 406 000 пассажиров, что составляет 14% от числа пассажиров за первое полугоде 2019 года.

В последние месяцы в связи со смягчением ограничений из-за Covid-19 ситуация улучшается - в мае перевезено 85 000 пассажиров, в июне - 157 000, а в июле, по прогнозам, может быть перевезено около 300 000 пассажиров, что составит 30-35% от уровня июля 2019 года.

В настоящее время в аэропорту "Рига" обслуживается около 700 рейсов в неделю, к концу месяца их количество может увеличиться до 800, а в августе - уже до 950 рейсов в неделю.

Руководитель аэропорта отметила, что финансовая ситуация стабильна. Хотя убытки за пять месяцев составили 8,5 млн евро, а убытки за полгода будут соответствовать прогнозам и составят 10 млн евро, от государства получена достаточная поддержка для их покрытия.