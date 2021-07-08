Бывшего сотрудника VID приговорили к лишению свободы за неуказание выигрыша в налоговой декларации

Суд Латгальского предместья города Риги признал обвиняемого виновным и приговорил его к семи месяцам лишения свободы, принудительным работам на 200 часов, лишив его права заниматься всеми видами коммерческой деятельности на два года.

Пастарс обжаловал это решение, но судебная коллегия по уголовным делам Рижского окружного суда постановила оставить решение суда Латгальского предместья Риги от 3 февраля без изменений.

На указанное решение Рижского окружного суда была подана кассационная жалоба, но AT отказался возбуждать кассационное производство.

Ранее в прокуратуре агентству LETA сообщили, что бывшего работника обвиняют в предоставлении ложной информации в крупной налоговой декларации, а также в уклонении от уплаты налогов.

Как указано в постановлении о передаче уголовного дела в суд, обвиняемый, являясь должностным лицом, при подаче очередной декларации государственного должностного лица в VID представил недостоверные сведения о доходах, полученных в 2018 году.

Осознавая, что доход от азартных игр и выигрышей в лотерею подлежит обложению подоходным налогом с населения, обвиняемый не указал этот доход в размере 154 441 евро в декларации о доходах за 2018 год и не уплатил с него подоходный налог, что привело к убыткам стране на сумму 44 178 евро.