Сб, 10.07.2021
Сегодня работающий, получающий 1000 евро, через сколько-то лет получит пенсию в 250 евро - не особо мотивирующая сумма, чтобы сейчас меня приструнить платить налоги. Ольга Князева, экономический журналист о налоговой реформе.
Ольга Князева, экономический журналист о налоговой реформе.

Удалось ликвидировать пожар в Вентспилсском крае. Он продолжался почти неделю

Пожарные. Иллюстративное фото. ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) удалось ликвидировать особо опасный пожар, возникший в Вентспилсском крае в понедельник, 5 июля.

Как сообщили в VUGD, в понедельник поступил вызов в Пилтенскую волость Вентспилсского края, где горел ангар с рулонами сена. Вчера в 18:49 пожарным удалось потушить пожар.

Как сообщалось, в Пилтенской волости горел ангар площадью 1200 квадратных метров, в котором было около 1000 рулонов сена.

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