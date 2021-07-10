Атаки слепней и не только: эксперт пояснил, почему этим летом насекомые "буквально съедают людей"

Из-за поздней и холодной весны майские жуки в этом году не прилетели обратно в привычное время. Обычно их можно найти уже в конце апреля.

Баршевскис признался, что видел некоторых из этих насекомых в теплице в начале мая. Однако из-за холодов отлет майских жуков произошел позже, хотя еще совсем недавно уже в это время можно было встретить майского жука.

Эксперт добавил, что, например, жесткокрылые прилетали в июне, что тоже считается позже обычного.

Также пока очень мало кузнечиков.

Профессор добавил, что в природе все происходит так, как должно быть, и каждый год сам по себе разный. Этот тоже другой. Например, некоторые виды насекомых, которых он намеривается увидеть во время экспедиции в Курземе, больше не встречаются в природе из-за жаркой погоды. Эти насекомые, в отличие от перечисленных выше жуков, очень пострадали от жары.

С другой стороны, тот факт, что люди жалуются на большое количество комаров и мошек, объясняется только тем, что люди стали больше времени проводить на природе.

Баршевскис признал, что во время Курземской экспедиции они пережили действительно много атак от слепней. Этим летом данных насекомых очень много, и они "буквально съедают людей".

Эксперт указал, что это, в свою очередь, объясняется благоприятными условиями зимовки. Зимой хоть и было холодно, но выпадало много снега, поэтому насекомые успешно перезимовали.