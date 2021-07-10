В прошлом году зарплата директора "Скорой" увеличилась на 20 000 евро

В прошлом году Ципуле в качестве зарплаты от NMPD получила 57 533 евро, а годом ранее - 37 259 евро.

В прошлом году Ципуле получила в подарок от фармацевтического производителя АО Grindeks 2597 евро, в качестве гонорара от Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня - 434 евро, а также получила доход в размере 210 евро от Медицинского колледжа Красного Креста Рижского университета Страдиня.

В конце прошлого года Ципуле, как и годом ранее, задекларировала несколько объектов недвижимости, в том числе в Андзельской волости, два в Икшкиле, один в Тинужи.

Ципуле сообщила, что в прошлом году она за 1200 евро купила автомобиль Ford Focus 2004 года выпуска. В то же время она по-прежнему владеет автомобилем Hyndai Santa FE 2008 года выпуска.

Ципуле также задекларировала, что ей принадлежат 100 долей капитала в SIA ​​Medic Trend и шесть в SIA ​​Māras sēta.