Сб, 10.07.2021
Чем больше людей, особенно из группы риска, будет вакцинировано, тем свободнее мы сможем жить без серьезных ограничений, возможно, даже перед лицом возможных вспышек. Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня.
Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня.
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В прошлом году зарплата директора "Скорой" увеличилась на 20 000 евро

Лиене Ципуле ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Заработная плата директора Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле в прошлом году увеличилась почти на 20 000 евро, свидетельствует декларация должностного лица за 2020 год, опубликованная Службой государственных доходов.

В прошлом году Ципуле в качестве зарплаты от NMPD получила 57 533 евро, а годом ранее -  37 259 евро.

В прошлом году Ципуле получила в подарок от фармацевтического производителя АО Grindeks 2597 евро, в качестве гонорара от Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня - 434 евро, а также получила доход в размере 210 евро от Медицинского колледжа Красного Креста Рижского университета Страдиня.

В конце прошлого года Ципуле, как и годом ранее, задекларировала несколько объектов недвижимости, в том числе в Андзельской волости, два в Икшкиле, один в Тинужи.

Ципуле сообщила, что в прошлом году она за 1200 евро купила автомобиль Ford Focus 2004 года выпуска. В то же время она по-прежнему владеет автомобилем Hyndai Santa FE 2008 года выпуска.

Ципуле также задекларировала, что ей принадлежат 100 долей капитала в SIA ​​Medic Trend и шесть в SIA ​​Māras sēta.

Согласно Firmas.lv, Medic Trend была ликвидирована 9 декабря 2020 года, и Ципуле была единственным владельцем компании, в свою очередь в Māras sēta Ципуле владеет 30% капитала.

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