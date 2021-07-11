В Риге заменят устаревшие остановки общественного транспорта. Заказан проект навесов за 6500 евро

Проект навесов над остановками общественного транспорта в Риге за 6500 евро будет разрабатывать архитектор Арманд Бисениекс, сообщили агентству LETA в строительном управлении города Риги.

В ходе ценового опроса поступило три заявки на разработку дизайна навесов и элементов благоустройства остановок общественного транспорта. Лучшим было признано предложение ООО Valgude в лице сертифицированного архитектора Бисениекса.

Дизайн элементов благоустройства остановок должен быть лаконичным, современным и соответствовать городской среде, а также способствовать использованию общественного транспорта, делая его более удобным и приятным для жителей и гостей города.

Дизайн остановок не должен противоречить окружающему историческому наследию и памятникам архитектуры, отвлекая внимания от них.