Вс, 11.07.2021
"Боже, храни андерграунд и Навального". СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

В Риге заменят устаревшие остановки общественного транспорта. Заказан проект навесов за 6500 евро

Островной мост. Остановка общественного транспорта ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

Рижская дума продолжает работу по благоустройству столицы. Теперь в центре внимания - навесы над остановками общественного транспорта. Все элементы благоустройства остановок планируется создать в едином стиле, отражающем самобытность города Риги.

Проект навесов над остановками общественного транспорта в Риге за 6500 евро будет разрабатывать архитектор Арманд Бисениекс, сообщили агентству LETA в строительном управлении города Риги.

В ходе ценового опроса поступило три заявки на разработку дизайна навесов и элементов благоустройства остановок общественного транспорта. Лучшим было признано предложение ООО Valgude в лице сертифицированного архитектора Бисениекса.

Дизайн элементов благоустройства остановок должен быть лаконичным, современным и соответствовать городской среде, а также способствовать использованию общественного транспорта, делая его более удобным и приятным для жителей и гостей города.

Дизайн остановок не должен противоречить окружающему историческому наследию и памятникам архитектуры, отвлекая внимания от них.

В ближайшие годы планируется заменить все технически и функционально устаревшие остановки общественного транспорта в Риге, заменив их более удобными, отвечающими современным требованиям, а также установить навесы новой конструкции там, где их раньше не было.

НАВЕРХ
Back