В США женщина выиграла миллион долларов в "вакцинной лотерее": что известно о планах в Латвии

Всего в Колорадо было разыграно пять призов в размере один миллион долларов каждый. "Я все еще в шоке. Я узнала об этом 24 часа назад и до сих пор не могу в это поверить!" - говорит мать четверых детей, победительница Хайди Рассел.
В лотерее мог участвовать любой в штате, кто получил хотя бы одну дозу вакцины.
Однако, согласно имеющимся данным, проведение лотерей в Колорадо не привело к значительному увеличению показателей вакцинации.
Возможные розыгрыши в Латвии
Как уже сообщал RUS TVNET, и в Латвии партии правительственной коалиции поддержали идею организации розыгрышей денежных призов для жителей, привитых от Covid-19 с целью мотивировать людей прививаться. Об этом 5 июля заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Министр сообщил, что лотерею планируется проводить с августа и она будет как еженедельной, так и ежемесячной, с перспективой на долгосрочность. У лотереи будет главный денежный приз - потенциально до 100 000 евро.
"Мы считаем, что в еженедельной лотерее должно быть много шансов на выигрыш. Чтобы у людей было много возможностей получить призы от 100 евро. По нашему мнению, для этих еженедельных призов потребуется большая амплитуда призов - в диапазоне от 100 евро до нескольких тысяч евро", - пояснил Павлютс, добавив, что в лотереях смогут участвовать и те, кто был привит от коронавируса в течение последних шести месяцев.