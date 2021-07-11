В США женщина выиграла миллион долларов в "вакцинной лотерее": что известно о планах в Латвии

Colorado mom Heidi Russell was the final $1 million winner of the Colorado Comeback Cash vaccine lottery. Statewide data shows the lottery may have had little effect on getting hesitant Coloradans immunized, but experts say it doesn't tell the whole story. https://t.co/sQcC5XTVPn — Denver7 News (@DenverChannel) July 8, 2021

Всего в Колорадо было разыграно пять призов в размере один миллион долларов каждый. "Я все еще в шоке. Я узнала об этом 24 часа назад и до сих пор не могу в это поверить!" - говорит мать четверых детей, победительница Хайди Рассел.

В лотерее мог участвовать любой в штате, кто получил хотя бы одну дозу вакцины.

Однако, согласно имеющимся данным, проведение лотерей в Колорадо не привело к значительному увеличению показателей вакцинации.

Возможные розыгрыши в Латвии

Как уже сообщал RUS TVNET, и в Латвии партии правительственной коалиции поддержали идею организации розыгрышей денежных призов для жителей, привитых от Covid-19 с целью мотивировать людей прививаться. Об этом 5 июля заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Министр сообщил, что лотерею планируется проводить с августа и она будет как еженедельной, так и ежемесячной, с перспективой на долгосрочность. У лотереи будет главный денежный приз - потенциально до 100 000 евро.