Видео ⟩ Из-за духоты пассажир открыл аварийный выход в самолете. Это привело к неожиданным последствиям

""Россия" в судебном порядке планирует взыскать понесенные убытки с пассажира рейса 5625. Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери. В 02:20 мск один из пассажиров во время подготовки рейса "Москва-Анталия" открыл вторую левую дверь. Так как самолет готовился к вылету, произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа", - пояснил Стариков.