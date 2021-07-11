Вс, 11.07.2021
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Андрис Виксна, эксперт Центра метеорологии
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Видео ⟩ Из-за духоты пассажир открыл аварийный выход в самолете. Это привело к неожиданным последствиям

ФОТО: Кадр из видео

Пассажира рейса "Москва-Анталия" авиакомпании "Россия" возмутила духота в салоне из-за неработающего кондиционера. Он открыл аварийный выход в самолете, что привело к автоматическому выпуску аварийного надувного трапа. Рейс задержали, воздушное судно заменили, а тот самый пассажир теперь получит иск на возмещение всех убытков, пишет "Подъем".

Представитель перевозчика Сергей Стариков сообщил изданию "Подъем", что задержка рейса, из-за которой лопнуло терпение мужчины, составляла не более 20 минут.

""Россия" в судебном порядке планирует взыскать понесенные убытки с пассажира рейса 5625. Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери. В 02:20 мск один из пассажиров во время подготовки рейса "Москва-Анталия" открыл вторую левую дверь. Так как самолет готовился к вылету, произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа", - пояснил Стариков.

Также известно, что в московском аэропорту "Шереметьево" второй день подряд возникают огромные очереди, со ссылкой на РИА "Новости" пишет "Дождь". 10 июля директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова объяснила очереди необходимостью проверок документов на наличие отрицательного ПЦР-теста. 

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