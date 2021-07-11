Видео ⟩ Из-за духоты пассажир открыл аварийный выход в самолете. Это привело к неожиданным последствиям

Представитель перевозчика Сергей Стариков сообщил изданию "Подъем", что задержка рейса, из-за которой лопнуло терпение мужчины, составляла не более 20 минут.
""Россия" в судебном порядке планирует взыскать понесенные убытки с пассажира рейса 5625. Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери. В 02:20 мск один из пассажиров во время подготовки рейса "Москва-Анталия" открыл вторую левую дверь. Так как самолет готовился к вылету, произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа", - пояснил Стариков.
Также известно, что в московском аэропорту "Шереметьево" второй день подряд возникают огромные очереди, со ссылкой на РИА "Новости" пишет "Дождь". 10 июля директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова объяснила очереди необходимостью проверок документов на наличие отрицательного ПЦР-теста.