Вс, 11.07.2021
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Тысячи людей на улицах Тбилиси требуют отставки правительства

ФОТО: X02692/SCANPIX

11 июля, тысячи людей приняли участие в акции протеста в столице Грузии в воскресенье, потребовав отставки правительства в связи со смертью телеоператора, избитого противниками ЛГБТ-сообщества во время съемок гей-парада.

По настоянию правозащитников около 8000 протестующих собрались возле парламента в воскресенье вечером, чтобы потребовать отставки премьер-министра Иракли Гарибашвили и обвинить его и правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в том, что они позволяют производить насилие против СМИ.

Гарибашвили выразил соболезнования родным и близким Лашкарава и пообещал, что будет проведено расследование причин его смерти.

Запланированный прайд ЛГБТ был отменен по соображениям безопасности.

Нападение на журналистов в Европейским союзом и США карается законом.

В воскресенье министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования близким Лашкарава, а также призвал к расследованию обстоятельств его смерти и насилия, которое произошло в Тбилиси в понедельник.

"Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава. Я призываю к полному и честному расследованию его смерти и насилия во время событий 5 июля. Нападения на журналистов недопустимы", - написал в своем микроблоке Twitter Ринкевич.

Общественное мнение в Грузии в последние годы стало более либеральным и в стране произошли пару прайдов. Однако в целом грузинское общество остается очень консервативным.

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