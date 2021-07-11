Тысячи людей на улицах Тбилиси требуют отставки правительства

По настоянию правозащитников около 8000 протестующих собрались возле парламента в воскресенье вечером, чтобы потребовать отставки премьер-министра Иракли Гарибашвили и обвинить его и правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в том, что они позволяют производить насилие против СМИ.

Гарибашвили выразил соболезнования родным и близким Лашкарава и пообещал, что будет проведено расследование причин его смерти.

Запланированный прайд ЛГБТ был отменен по соображениям безопасности.

Нападение на журналистов в Европейским союзом и США карается законом.

В воскресенье министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования близким Лашкарава, а также призвал к расследованию обстоятельств его смерти и насилия, которое произошло в Тбилиси в понедельник.

"Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава. Я призываю к полному и честному расследованию его смерти и насилия во время событий 5 июля. Нападения на журналистов недопустимы", - написал в своем микроблоке Twitter Ринкевич.

My deep condolences to the family and friends of Georgian Pirvelli TV cameraman Lekso Lashkarava. I call for complete and fair investigation into his death as well as the violence during July 5 events. Attacks against journalists are unacceptable #JournalismIsNotACrime — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 11, 2021