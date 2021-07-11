ФОТО: Ģenerālprokuratūra

В субботу, 10 июля скончался бывший генеральный прокурор Янис Скрастиньш. Ему был 71 год.

Из архива агентства LETA следует, что Скрастиньш родился 30 октября 1949 года в селе Лиепа Цесисского края. Учился в Цесисской средней школе, окончил юридический факультет Латвийского государственного университета.

Он был следователем Прокуратуры ЛССР, следователем особо важных дел, до 1989 года стал заместителем Генерального прокурора ЛССР, начальником Следственного управления.

Вскоре после этого Скрастиньш подал прошение об отставке и вместе с единомышленниками приступил к созданию независимой латвийской прокуратуры.

Скрастиньш был первым генеральным прокурором Латвии после восстановления независимости, он занял эту должность в сентябре 1990 года.

В сентябре 1995 года он был утвержден Сеймом на пост Генерального прокурора.

Скрастиньш подал прошение об увольнении в августе 1998 года.

Позже был членом совета АО Parekss banka, председателем совета страховой компании АО Parekss apdrošināšana, членом правления АО Parex banka.