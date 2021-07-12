"Разлито неизвестное вещество": из поликлиники в Болдерае эвакуировали 14 человек

В 08:06 был получен вызов на улицу Межрозишу в Риге, где в здании было разлито неизвестное вещество. До приезда VUGD из здания эвакуировали 10 человек, а после были выведены еще 4 человека. Вещество оказалось не вредным. В 10:36 VUGD завершила свою работу на месте происшествия.

Как сообщила представитель Госполиции Анце Розите, по этому адресу произошла кража. В настоящее время на месте происшествия работает полиция, чтобы выяснить, что произошло. Возбуждено уголовное дело.

Главный врач учреждения Эрик Микитис сообщил RUS TVNET, что в поликлинику было совершено проникновение, поэтому были вызваны полиция и пожарные.

"Пожарные констатировали, что никакой опасности нет, полиция в данный момент выясняет обстоятельства. Пока были неясности, медицинское учреждение на короткий момент было закрыто, сейчас поликлиника возобновила работу", - сообщил главный врач.