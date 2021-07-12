Пн, 12.07.2021
Мы должны продолжать работать и, конечно, мы не можем опускать руки, но так быстро восстановиться мы тоже не можем. Олита Ставус, руководитель структурного подразделения христианской общины Zilais Krusts
Олита Ставус, руководитель структурного подразделения христианской общины Zilais Krusts

"Разлито неизвестное вещество": из поликлиники в Болдерае эвакуировали 14 человек
Поликлиника возобновила работу

ФОТО: Фото очевидца RUS TVNET

Сегодня утром, 12 июля, в Болдерае в филиале поликлиники Rīgas veselības centrs на улице Межрозишу было разлито неизвестное вещество, 14 человек эвакуировали, на месте работает Госполиция и сотрудники VUGD, сообщила представитель VUGD Агрита Витола.

В 08:06 был получен вызов на улицу Межрозишу в Риге, где в здании было разлито неизвестное вещество. До приезда VUGD из здания эвакуировали 10 человек, а после были выведены еще 4 человека. Вещество оказалось не вредным. В 10:36 VUGD завершила свою работу на месте происшествия.

Как сообщила представитель Госполиции Анце Розите, по этому адресу произошла кража. В настоящее время на месте происшествия работает полиция, чтобы выяснить, что произошло. Возбуждено уголовное дело.

Главный врач учреждения Эрик Микитис сообщил RUS TVNET, что в поликлинику было совершено проникновение, поэтому были вызваны полиция и пожарные.

"Пожарные констатировали, что никакой опасности нет, полиция в данный момент выясняет обстоятельства. Пока были неясности, медицинское учреждение на короткий момент было закрыто, сейчас поликлиника возобновила работу", - сообщил главный врач. 

Он также сообщил, что тем пациентам, у которых была запись на вакцинацию на время, когда поликлиника была закрыта, ее перенесли на завтра. У остальных пациентов сейчас продолжается вакцинация.

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