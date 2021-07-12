На Кубе прошли крупнейшие протесты за 30 лет. Участники акций требовали доступа к вакцинам от коронавируса
11 июля на Кубе прошли многотысячные акции протеста против коммунистического правительства страны, сообщает "Медуза" со ссылкой на AP.
11 июля на Кубе прошли многотысячные акции протеста против коммунистического правительства страны, сообщает "Медуза" со ссылкой на AP.
Акции прошли в десятках городах страны.
Участники протестов выступили против ухудшения экономической ситуации на Кубе в период пандемии: они требовали экономических и политических свобод, отставки властей и доступа к вакцинам против Covid-19, сообщает El Mundo.
За последние сутки в стране было зарегистрировано рекордное число заболевших. Люди требуют от властей ускорить темпы вакцинации.
В небольшом городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос недалеко от Гаваны протестующие вышли на улицы из-за регулярного отключения электричества. К ним приехал президент Кубы Мигель Диас-Канель, который обвинил в нагнетании протестов кубинско-американскую мафию.
Sucediendo AHORA:— Oswaldo Royett (@oswaldosrm) July 11, 2021
“ NO TENEMOS MIEDO” gritan los cubanos de San Antonio de los Baños protestando en las calles. #CUBA
Castro, @DiazCanelB , no se atrevan a reprimir! El mundo entero está mirando!#PatriaYVida #SosMatanzas #SOSMatanzasCuba #SOSCubaSanAntonio pic.twitter.com/DlgmvsAynP
Диас-Канель также выступил с телевизионным обращением, в котором обвинил протестующих в попытке подготовить почву для вторжения в страну и призвал коммунистов выйти на улицы, чтобы противостоять им, сообщает Diario de Cuba.
"Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах", - заявил Диас-Канель в эфире государственного телевидения, пишет "Русская служба Би-Би-Си".
Как отмечают местные СМИ, такие массовые протесты последний раз проходили в 1994 году в Гаване и были быстро подавлены. После этого власти Кубы публично отказались от контроля водных границ. В последующие годы сотни тысяч кубинцев на лодках покинули страну, большинство из них направились в США.