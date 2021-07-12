На Кубе прошли крупнейшие протесты за 30 лет. Участники акций требовали доступа к вакцинам от коронавируса

Акции прошли в десятках городах страны.

Участники протестов выступили против ухудшения экономической ситуации на Кубе в период пандемии: они требовали экономических и политических свобод, отставки властей и доступа к вакцинам против Covid-19, сообщает El Mundo.

За последние сутки в стране было зарегистрировано рекордное число заболевших. Люди требуют от властей ускорить темпы вакцинации.

В небольшом городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос недалеко от Гаваны протестующие вышли на улицы из-за регулярного отключения электричества. К ним приехал президент Кубы Мигель Диас-Канель, который обвинил в нагнетании протестов кубинско-американскую мафию.

Sucediendo AHORA:

“ NO TENEMOS MIEDO” gritan los cubanos de San Antonio de los Baños protestando en las calles. #CUBA



Castro, @DiazCanelB , no se atrevan a reprimir! El mundo entero está mirando!#PatriaYVida #SosMatanzas #SOSMatanzasCuba #SOSCubaSanAntonio pic.twitter.com/DlgmvsAynP — ‎ ‎Oswaldo Royett (@oswaldosrm) July 11, 2021

Диас-Канель также выступил с телевизионным обращением, в котором обвинил протестующих в попытке подготовить почву для вторжения в страну и призвал коммунистов выйти на улицы, чтобы противостоять им, сообщает Diario de Cuba.

"Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах", - заявил Диас-Канель в эфире государственного телевидения, пишет "Русская служба Би-Би-Си".